產後抑鬱商人抱嬰墮斃 曾稱「以身為單親母為榮」

據了解，死者為成都房地產公司金林置業董事長羅琳的34歲獨女羅力力，以及其5個月大女兒，二人居於君頤峰3座頂樓一個5000多平方呎的複式單位。據悉她患產後抑鬱，有接受診治。昨午4時許，屋苑保安員聽到一聲巨響，發現二人倒臥平台，據悉女子當時一絲不掛，身上無身分證明文件，加上保安員為替更，一度未能確認其身分。警方其後到場調查，確認身分及墮樓位置。案件列作謀殺及有人從高處墮下。

內房董事長獨女 4歲來港美澳留學

羅力力早前受訪透露，4歲從成都來港，先後在澳洲及美國留學，28歲創業，在內地開設公關公司及在韓國開設創業孵化平台「畢隆嘉」。她受訪時稱其母白手興家，父親六代中醫世家，「頭兩代都係做皇帝嘅御醫」，惟早年父母離異，她隨母姓羅。羅力力在instagram多次分享和女兒的照片，其中一張標記「Proud to be single mom（以身為單親母為榮）」。

羅力力前年捲入兩宗官司，包括被指替人兌換人民幣時騙走一名男子376萬元，被控以欺騙手段取得財產罪；另被指前年在上水一豪宅內打邊爐時與人爭執，涉用滾水潑傷一名男子。

社工：產後抑鬱港普遍 應多顧己情緒

明愛向晴軒高級督導主任王翠珊指出，產後抑鬱在港頗普遍，源於母親不適應照顧初生嬰兒的生活，加上疫情關係，會感一定壓力。她說，如母親本身家庭狀况出問題，缺乏家人支援，或因工作缺乏社交生活，缺少朋友傾訴，容易「屈住屈住」。她建議，新手母親除照顧嬰兒外亦應多照顧自己情緒，宜多找朋友、家人或母嬰健康院支援。

英回港避疫 少年墮樓亡

另外，昨午5時許，一名17歲徐姓少年於西九龍擎天半島第一座一高層單位墮下，當場證實死亡。據了解，徐於英國讀書，近日回港避疫，本身患過度活躍症。他昨日下午在房內突然衝出廳，再衝出露台墮下，當時父母在客廳目擊事件。據了解，少年留有遺書，透露因情緒及學業壓力輕生。

■防止自殺求助熱線

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