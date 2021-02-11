受託代人買樓須繳BSD 覆核申請駁回

申請人質疑違《基本法》保障產權條文

申請人為王穎華（音譯），答辯人為印花稅署長。申請人於2013年1月以718萬元購入觀塘道55A一個住宅物業，其後簽訂信託契約，聲明自己以信託人身分，為一名同為香港永久居民的男子黃德雄（音譯）購入和持有物業。

署方後來稱，由於申請人並非代表自己購買物業，故同樣須繳付「買家印花稅」。申請人質疑做法違反《基本法》中保障市民私有財產的條文，要求法庭裁定《印花稅條例》第29CB條違憲，以及撤銷有關決定。

官：政策具正當理由

法官周家明在判辭指，除了港人優先置業外，遏制樓市過熱亦屬政策目的之一。除了本案外，目前另有11宗同涉買家印花稅的案件，當中10宗案件的申請人更同樣為黃德雄以信託形式購入物業。雖然法庭不猜測，但上述情况反映本港確實有本地買家透過本港居民以信託形式購入住宅物業，認為即使政策牽涉申請人私有財產權，政策仍具正當理由，遂駁回覆核許可申請。

【案件編號：HCAL 1479/20】