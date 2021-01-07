告別法官生涯 退休儀式致辭 馬道立：當跑的路已跑盡 該信的道已守住

出席儀式包括特首林鄭月娥及三司長，立法會主席梁君彥，終院首任首席法官李國能，上訴庭法官薛偉成和區慶祥，大律師公會前主席李柱銘、陳景生和石永泰、現任主席戴啟思，以及律師會會長彭韻僖等，馬官的妻子、上訴庭法官袁家寧亦有到場。

馬道立致辭時先談及法治，形容法治是必要根基，亦不單關乎營商投資，或治安與秩序，而是充分肯定和落實人權與基本自由，例如新聞、集會、遊行和結社自由，但當然要時刻尊重他人的權利。他又表示，重視權利和自由為《基本法》的根本要點。

感謝港法官 受批評仍無畏護法治

馬官指出，基本法已訂明香港享有獨立的司法權，任何討論法治、司法獨立、法官角色和職責的根本概念，均須以基本法為依歸，「絕不是隨意套用於香港的陌生概念」，重申司法獨立的含義不容誤解，有關概念與政治無關。

對於外界近年不時批評法官裁決，甚至對多名海外法官提出質疑，馬官透過演講辭回應，無論香港政治、社會或經濟氣氛是好是壞，一眾香港法官均忠誠盡心地履行責任。無論他們遭受何種或何等嚴苛的批評，「這些批評可以極為尖刻，有時甚或近乎辱罵」，本港法官仍一直堅守使命、毫不動搖，「正如我所相信，市民大眾大都信任我們的法官，亦對他們處理日常工作時緊守原則感到放心」。

促理智討論海外法官 「勿讓政治蒙蔽」

馬官又表示，一眾海外法官對香港法治有重大貢獻，更切實反映香港仍運行普通法，促請社會討論海外非常任法官的角色時，「切忌讓政治蒙蔽理智分析」。

寄語張舉能「永遠秉持原則」

馬官另寄語接班人張舉能永遠秉持原則，該些原則將幫助他和社會大眾度過四時更迭變化和各種挑戰，又說自己對張官充滿信心。

馬官最後說，對今次為自己最後一次身處法庭百感交集，過往擔任首席法官和服務香港亦是他人生中最大的榮耀，形容自己已時刻傾盡全力恪守誓言和秉持原則，克盡己任，並形容自己生於香港，香港永遠是他的家，香港以法治為根基，將會保持繁榮昌盛。