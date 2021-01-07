兩「百年水庫」已拆10年 水署：古蹟辦無異議

本報昨向特首辦查詢林太當年是否知悉及支持清拆該兩個百年水庫，特首辦回覆稱，林太任發展局長期間，理順法定古蹟及歷史建築物的評級機制，推動「活化歷史建築伙伴計劃」、「保育中環」等項目，「其對保育文物及歷史建築的重視毋庸置疑」。

時任發展局長林鄭 特首辦：重視保育毋庸置疑

本報周一曾報道，水務署2011年出版的員工通訊刊物《點滴》，曾刊出克頓道配水庫內部相片，並稱「配水庫雖然經歷百年洗禮，卻沒有發現明顯裂縫或受損」。

水署：兩水庫老化滲漏危及斜坡 保留兩柱拱頂

水務署昨回覆稱，克頓道配水庫經多年使用後，出現老化和滲漏，有可能危及鄰近斜坡，不宜繼續長期使用，為確保半山區居民獲可靠食水供應，署方分兩階段重置及擴建配水庫，首階段2007年在舊有配水庫旁動工建新配水庫，2011年落成；同年展開次階段工程，將舊配水庫拆卸，並在原址建另一新配水庫。

水務署稱，曾就工程諮詢古蹟辦，古蹟辦知悉不可以維修解決，而水務署建議保留其中兩條支柱及相連拱頂的紅磚構件，故對工程不持異議。根據署方紀錄，克頓道配水庫建於1908年，以混凝土建造圍牆及地台，紅磚鋪蓋圍牆內壁和建造支柱及拱形上蓋。另一於1901年興建的馬己仙峽道食水配水庫，亦因老化和滲漏，有可能影響斜坡及斜坡下樓宇安全，於1997年停用，並於2010年拆卸。水務署原址建造新海水配水庫，稱曾就工程諮詢古蹟辦，古蹟辦亦不持異議。

政府稱，明白近日社會對主教山配水庫的關注，發展局常任秘書長（工務）將領導一個工作小組，檢視相關部門在處理事件上的情况，並提出改善措施，避免同類事件再發生。

古物諮詢委員會主席蘇彰德稱，對百年水庫遭拆卸感可惜，由於他2018年底才就任古諮會主席，故不掌握當年水務署與古蹟辦的溝通內容。他說，主教山配水庫事件清晰反映公眾希望保育百年水庫的訴求，「一旦清拆就不可返轉頭」，認為以現今科技，若再發現同類水庫，可研究能否保育。他續說，古諮會3月開會時，可商討未來應否設把關機制，例如日後再發現歷史建築時，政府部門能否知會古諮會，以及當政府部門展開清拆前，古蹟辦人員能否先到現場視察評估文物價值等，以免再出現百年古蹟遭拆卸情况。

有知情人士透露，目前古蹟辦的架構是以館長職系為主，重視考古、博物館工作，但卻沒有人員具建築結構、土木工程等專業知識，形容架構過時，建議政府應在古蹟辦引入相關專才。

港大建築文物保護課程學部主任李浩然認為，隨着公眾已愈趨重視其他工程及基建項目遺蹟，認為應擴大現有歷史建築評級機制至這類建築。

明報記者