中大醫院首日啟用3甩漏 普通人入「發燒者廁所」未受阻

記者昨早進入位於沙田澤祥街9號的醫院，在門口掃二維碼後填寫電子健康申報表，需填聯絡電話（需有WhatsApp）。職員說收到WhatsApp信息後可內進，惟數分鐘後仍未收到，記者需再填寫實體表格。其後，記者發現門口已收起二維碼，只能填寫實體表格。

此外，記者進入普通科門診時，向職員表示想去廁所，職員指示方向，記者進入廁所後發現門口貼上「發燒病人專用洗手間」標示，未有職員阻止內進。據了解，普通科門診內設分流站，並有負壓房間分流發燒或高危病人。

及後記者對比大樓「水牌」，發現G層沒有列出普通科門診，但列出尚未開放的急症門診中心。記者向中大醫院查詢，院方稱已相應跟進上述情况，並稱醫院服務剛剛起步，將審視運作及服務流程，並按情况改善。

梁子超：有傳播風險 籲多貼標示

對於院方未有阻止非發燒者進入專用廁所，呼吸系統專科醫生梁子超提醒，普通病人最好不要使用發燒病人廁所，若發燒者帶新冠病毒，在廁所排便後冲廁，帶病毒水滴及氣溶膠會依附四周環境，並可能懸浮在空氣一段時間，下個如廁者有染病風險。他明白難以派人管制廁所，建議醫院張貼足夠標示。

求診者多滿意 讚過程快服務好

另一方面，求診者大多滿意醫院服務。手撐拐杖的曾先生表示，獲政府門診轉介至該院專科門診，見醫生及取藥歷時兩小時，服務態度良好。獲轉介至運動醫學及康復中心的余先生表示，其肩膊受傷，該院有較多器材協助復康，過程非常順暢，一個半小時便完成治療，收費600多元。

中大醫院首階段服務包括普通科門診、專科門診、眼科門診、運動醫學及康復中心、內視鏡服務、物理治療、影像診斷及心臟檢查等，並啟用20張病牀予日間及內視鏡住院病人。