誣衊露宿者藏毒 8警控妨礙司法10罪准保釋

兩人涉遮閉路電視

8名被告依次為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）；其中林華嘉為警長，其餘報稱警員。

其中4項控罪涉及去年2月4日的掃蕩行動，梁飛鵬及龐雋詩同被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；林華嘉及陳守業另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，與遮蓋閉路電視攝錄鏡頭有關。

郭展昇、梁飛鵬及陳守業被控對他人身體加以嚴重傷害，涉及傷害男子阮文山。韓廷光則被控在公職中行為失當。

3項控罪發生於去年2月4日至5月，林華嘉、莫志成，尹栢詩各被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，涉及作出虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷Le Van Muoi（黎民十）。

餘下3項控罪與去年2月24日的行動有關，郭展昇被控兩項刑事損壞罪，涉及損壞阮文山的膠箱，和屬於不知名人士的罐頭等。韓廷光被控在公職中行為失當罪。

涉洗53萬黑錢 女警保釋

另外隸屬東區刑事調查隊的女警區嘉曼（46歲）涉嫌將兩個戶口借予別人後，該兩戶口被用作處理海外電郵騙案得益合共53萬元。她早前被捕並已被停職，昨在觀塘裁判法院被控兩項洗黑錢罪提堂，暫毋須答辯，暫准保釋至3月1日再訊，以待辯方索取文件和給予被告法律意見。

【案件編號：ESCC26/20、KTCC21/21】