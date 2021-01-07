教師墮斃研死因 學務總主任：投訴校長連收兩次 未察問題嚴重

認同投訴制度不健全 死者親赴總部求助不尋常

吳奇壎憶述，他2018年6月連續收到兩個對羅的匿名投訴，與下屬審視資料後發現校長專業領導評分持續下滑，認為問題是校長與教師的關係，要求羅提供資料解釋。羅其後提出制訂行動計劃，例如調動開會時間，惟吳認為其改善建議「不對題」，並非針對與教師的溝通問題。

被問到為何東華三院教育科沒有親自到校蒐集教師意見，吳解釋因當時對校長仍有尊重和信任。他承認當時未能判斷問題的嚴重性，否則會入學校調查。他又認同事發前的投訴制度不健全，校董會未能察覺問題亦有不足。

家屬代表律師指出，死者在事發前一日獲吳的下屬周志堅接見，質疑周在會面前後均有致電羅的做法；吳表示他相信周真心想幫死者，理解他的做法。死因裁判官追問，周明知羅不聽死者的說話，仍提醒羅要關顧死者，是否未必是有效的處理方法；吳認為有其他更好的方法。他承認在任8年未遇過有教師親赴總部求助，認為死者的行為不尋常。

羅婉儀讀家長信息：愈有魄力爭議愈大

羅婉儀其後向吳提問，讀出一段家長交流群組的信息：「愈是有魄力的校長，往往爭議愈大。而記者寫文章，常常真假難分，注重煽動力，而非事情的來龍去脈。羅校長在許多家長的口碑中是不錯的，我不相信如果一個校長不是全心全意投身教育，會得到好的口碑。」她問吳知不知有家長在校董會如此反映；吳表示他不在群組中，無法回應。聆訊今續，羅婉儀將出庭作供。

【案件編號：CCDI206/19】