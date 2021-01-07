稱公眾地方執法寬鬆 何栢良倡商場管制人流

何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》中表示，農曆新年將至，不少商場設「影相位」令人群聚集，部分市民無排隊，人與人之間距離不足1.5米，或除口罩拍照，認為地產商或業主應做好商場人流管制措施。他舉例，新加坡商場會在地面畫格，要求市民保持距離排隊。他認為入商場前量體溫的措施亦要做好，而天冷下皮膚溫度低，量手掌溫度作用不大。

領展：人流急增時有管制措施

領展發言人回應稱，已在物業主要出入口張貼告示，提醒訪客戴口罩；並於顧客服務台前的等候區地面加設標貼，以助訪客排隊時與他人保持適當距離。發言人又稱，如物業內人流突然大增或有大批訪客排隊輪候，職員會採適當人流管制措施，避免人群過分聚集。量度體溫方面，發言人說，病毒傳播風險較高地區的商場及街市，會提供K3紅外線探熱機為訪客量度體溫，可透過額頭或手腕量度。

本報亦向多個商場及地產商查詢，新鴻基、恒基、海港城、K11等於截稿前並未回覆。

市民憂打擊經濟 現時已夠悽慘

不過，有市民認為商場難實施人潮管制，因太多人來往，會造成混亂。市民張小姐表示，有些熱門商店人頭湧湧，店外大排長龍，難以相距1.5米。她認為地產商可將商場「影相位」置於室外，再派人管理人潮，減少人群在室內聚集。市民譚先生認為商場限制人流只會進一步打擊經濟，最終令打工仔受害，「現時已夠悽慘」。

至於政府正研究規管跨家庭聚會，何栢良稱，政府應交代跨家庭聚會受感染人數及收緊跨家庭聚會後可帶來多大好處；他亦關注如何執法，認為不易處理家中私人聚會，亦難界定何謂同住家庭。

（疫情第四波）