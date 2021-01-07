增25確診連續3日回落 張竹君籲續謹慎 駕荃葵4線 九巴司機染疫源頭不明

昨增25宗確診，是自去年11月12日以來最少，其中22宗屬本地感染，7宗源頭不明，累計9074宗確診及1宗疑似個案，另有20多宗初步確診。將軍澳-藍田隧道地盤群組多3人確診，包括一名工友及兩名工友的朋友，累計32人確診。馬鞍山頌安邨頌智樓累計兩個單位共兩人確診，層樓及坐向不同，患者不相識，當局向大廈發出強制檢測公告。

頌安邨頌智樓強檢 兩確診戶層樓坐向不同

其中一名源頭不明患者為58歲九巴男司機，九巴稱他曾駕駛32H（象山至荔枝角）、36M（梨木樹至葵芳站）、234A及234B線（兩線均為浪翠園至荃灣西站），1月4日起休假，此後沒駕駛職務。張竹君表示該患者1月3日病發，同日最後上班並駕駛32H線，傳染期內1月2日沒上班，1月1日則駕駛234A線。

中途宿舍院友源頭不明 曾幫親戚裝修

另一源頭不明個案出現在精神病康復者中途宿舍，確診者為香港心理衛生會艾齡樓38歲男院友。該宿舍位於黃大仙下（二）邨龍吉樓二樓及地下。張竹君稱，該男院友有工作，最近曾到西貢親戚家中裝修，該院舍的院友可自由出入，例如上班、逛街購物、吃飯，平日院友會在客廳共膳，前晚37名院友已撤離至薄扶林傷健營檢疫。

其餘源頭不明患者包括家庭主婦、售貨員、鏟車司機、裝修工人及外傭。被問疫情是否受控，張竹君說疫情有緩和迹象，但昨仍有7宗源頭不明個案，不肯定是否所有社區個案在掌握之中，或有有病徵者無求醫，呼籲市民保持謹慎。她說現時確診數字反映政府上月加強社交距離措施後的情况，昨確診數字下跌，但只是一兩天的數字，相信會有上落。

張：不肯定所有社區個案已掌握

對於政府計劃追蹤密切接觸者的密切接觸者，張竹君說仍未有詳細追蹤方式，現時會建議密切接觸者的同住家人檢測。至於會否加快基因排序以了解個案有否變種病毒，她透露公共化驗所正做較快速的測試，以檢視輸入個案及本地個案有否變種病毒。

另外，屯門醫院一名核子醫學部放射師初步確診，其因不適，於周一到私家診所求醫並檢測，前晚呈初步陽性。醫管局總行政經理庾慧玲表示，該放射師主要負責放射醫學診斷，工作毋須到高風險區，有穿著合適防護裝備，上月31日最後上班，其家人早前初步確診。同部門一名科學主任因曾與其共膳而須檢疫。

一名屬歌舞群組的東華三院何玉清翠柳頤庭院友95歲女院友（第7053宗）前晚離世，該院舍累計5名確診院友離世。該95歲女死者上月6日因肺炎徵狀送往瑪嘉烈醫院，其後獲解除隔離令並轉送北大嶼山醫院。本港至昨日累計154名新冠患者死亡。

明報記者

（疫情第四波）

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