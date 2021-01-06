【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會

羅健熙話，噚日秘書處先提到希望佢可以唔開14號嘅區議會大會，但之後再WhatsApp佢，講明唔會提供場地和秘書服務。羅健熙批評政府阻住區議會做嘢，強調開會時與會者之間有隔板、要戴口罩，出席者要登記資料，防疫措施比特首林鄭月娥開嘅疫苗專家顧問委員會更嚴格。

阿熙話，區議會一路都歡迎做網上會議，但政府對於網上開區議會會議「就突然間完全唔識唔配合唔合要求乜乜物物」。至於仲開唔開會？羅健熙話距離開會仲有一個多星期，稍後先決定。

民署：公僕延留家工作至1‧20

民政事務總署回覆話，鑑於疫情嚴峻，非緊急和非必要政府僱員留家工作延長至1月20日，為減低病毒喺社區擴散風險，並配合政府整體防疫和工作安排，總署請各區議會延遲喺呢段期間嘅會議。