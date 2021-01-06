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2021年1月6日星期三
港聞二
政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消
放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成
42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測
再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢
公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試
兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢
稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談
速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕
3區行人連接路計劃獲准免補價
視障翁因疫滯內地 房署沒收公屋家當 家門外瞓走廊10天 指房署拒絕友人代交租
銅芯口罩開支2.8億每個26元 餘47萬個
IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修
逾萬申請未處理 「遙距營商」再加碼4億
賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢
曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍
用Zoom開會 立會研擴至事務委會
家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆
涉前年流水式集會 審前覆核 鐵甲威龍押黎智英出庭
後人點算霍英東遺物 辦公室檢350發子彈
陳淑莊涉違限聚預審 質疑無警誡下錄口供
見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則
佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位
主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義
安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬
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【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會
【Emily】立會視像會議 馬逢國批鄧忍光：污辱印刷界選民
【Emily】612基金告急後募得 837萬
【Emily】馬道立唔擔心外國制裁
【Emily】何君堯嘲林鄭「政府新聞特別發言人」
【Emily】第一城新「隱形戰車」鎖違泊車
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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