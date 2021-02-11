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安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬

【明報專訊】競委會早前入稟控告6間承辦商及兩名負責人，指稱他們為觀塘安泰邨第一期提供裝修服務時合謀定價。各承辦商及兩名負責人被裁定違反《競爭條例》的「第一行為守則」，法官昨頒下判辭，判處罰款20萬至60萬元不等，合共逾326萬元。法官歐陽桂如表示，罰款額已大大超出答辯人在工程上的得益，符合阻嚇效果。

6間承辦商依次為馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司和陶記營造廠有限公司。

官：罰款遠超得益可阻嚇 不額外加罰

判辭指出，法官首先基於案情嚴重性、業務規模等，將6間承辦商的20%銷售價值訂為罰款的基礎金額。對於競委會要求施加「特定阻嚇罰款」，法官明言房委會轄下的屋苑遍佈港九新界，反競爭行為對低收入家庭造成傷害，不過罰款已經能收阻嚇作用，所以不會額外施加罰款。

有承辦商早前求情稱，安泰邨單位的工程規範一樣，向住戶收取相同的裝修價錢可保障合理成本和利潤。法官反駁說，這是構成合謀定價的事實，而非求情理由，因為反競爭行為導致價格上漲，最終只會損害消費者利益。法官最後基於承辦商承認責任，酌情調低罰金，判6間承辦商罰款33.3萬至59.8萬元不等。

至於兩名承辦商的代表或董事黃偉銓及黃富新，法官表示他們不算是案件主謀，分別判罰款20萬及60萬元。

【案件編號：CTEA1/19】

相關字詞﹕罰款 競委會 安泰邨 合謀定價

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