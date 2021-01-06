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港聞二

主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義

【明報專訊】深水埗主教山配水庫昨起展開臨時加固和整理工程，包括在配水庫上蓋搭建工作台，通往配水庫地底，以及加強圍封地盤範圍，防止有人闖入。身兼古諮會委員的測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，當局應盡快為配水庫做三維空間測量，並汲取教訓，改善古蹟辦與政府部門之間的溝通及諮詢程序，研究擴闊須做歷史評級建築物的定義。他又促請水務署交代其他百年配水庫的狀况，並評估是否具歷史及保育價值。

倡加固後有限度開放參觀

水務署上周一清拆主教山配水庫時，令內部的古羅馬式建築石柱及以紅磚砌成的圓拱曝光，當日工程被叫停，至昨日再有工人進場做臨時加固工程，並張貼告示表示地盤重整工程已暫停，工地有危險，呼籲市民不要進入。

香港測量師學會認為，政府為主教山配水庫完成加固工程後，應在落實長遠保育方案前，有限度開放予公眾參觀；又建議舉辦比賽及邀請專業團體參與設計保育方案，毋須納入活化歷史建築伙伴計劃。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，事件反映部門出現失誤及溝通度不足，要求有關部門正式宣布擱置清拆計劃，同時要追查已拆卸的結構並保存建築物料以便將來修復；政府亦要汲取教訓，檢視已荒廢的戰前建築，檢討及改善溝通和諮詢程序。

區會邀官員交代水庫事件

民署稱職員在家工作未能支援

深水埗區議會原定下周二召開大會，臨時增加議程討論主教山配水庫事件，深水埗區議會主席楊彧昨向本報表示收到民政事務總署通知，由於秘書處職員要在家工作，故未能提供支援服務。他對民政事務署的解釋表示不滿，稱這星期見到區議會秘書處職員到檢測站支援，「根本無在家工作這回事，點解做檢測就得閒，去支援區議會就唔得閒，呢個係講唔通」。

楊彧又表示，政府雖然承認在主教山配水庫事件上溝通不足，但至今未詳細交代事件始末，公眾對事件甚為關注，故他仍會研究以其他方法繼續開會，並希望水務署及古蹟辦派員出席。

相關字詞﹕水務署 測量師學會 主教山配水庫 古蹟辦

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