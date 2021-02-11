佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位

政府2011年推出青年宿舍計劃，由政府資助非政府機構興建，為18至30歲青年提供較廉租的住宿空間。民政事務局在文件表示，正進行7個項目，由7間非政府機構興建及營運，涉及3428個宿位，但現時只有青協的大埔青宿項目落成並投入服務，其餘仍未完成或仍在審議。

遷就文武廟 東華荷李活道項目「後退」

當局文件交代另外兩個項目的進展，其中由女童軍總會負責項目位於渡船街與佐敦道交界，該會將於該處發展新總部，並在新總部設施之上興建青年宿舍，預計提供565個房間，涉576個宿位，料青宿項目工程開支達7.66億元。

東華三院負責項目則位於上環荷李活道一所空置校舍，該用地由東華三院持有，計劃興建一座21層高的青宿大樓，提供約210個房間，涉302個宿位。該用地毗鄰法定古蹟上環文武廟組群，東華三院稱已完成文物影響評估，計劃將擬建大樓向後退入，文武廟前院會延伸至青宿範圍內，並把青宿地下空間作文化廣場。當局估計，上環青宿工程開支約4.35億元。