見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則

東華三院學務主任（小學）周志堅（圖）供稱，他曾任15年小學校長，前年1月上任該職，管理東華三院屬下14所小學。事發前一日下午，他收到通知，林麗棠要求到總部面見總學務主任，但因總學務主任不在港，由他代為接見。他致電羅婉儀詢問是否知道此事，以及了解學校發生何事。

稱囑校長「睇住」林老師 認沒徵死者同意

周憶述，林在會面提及因漏發通告而遭羅責備，亦透露和羅不咬弦，她正服用精神科藥物。他向林表明會跟進，「同校長傾傾睇吓點幫你」，會面後他再次致電羅，提醒羅關顧林的情緒。周表示，當時沒察覺林有輕生念頭。

家屬代表律師指出，東華三院的投訴制度有保密原則，質疑周為何打電話給羅。周稱須確認林的教師身分，及了解背景資料。死因裁判官質疑，若要了解背景，最直接應該問林，周回應稱都會問事主，但先了解背景才能對她作恰當回應。

就第二通電話，家屬代表律師問周，有否想過將會面告知羅後，死者會被秋後算帳。周說對該校了解不多，不知師生關係如何，堅持當時有需要打電話給羅，「要校長知道有同事唔開心，睇住佢」。周補充說，當時不熟悉處理投訴程序，沒界定會面屬「投訴」，是憑他的校長經驗作判斷，因他認為漏發通告一事是行政問題，不複雜，致電校長屬正常處理。周承認，致電羅前沒徵得林的同意。

東華設獨立調查委員會 交報告後即解散

事發後5天，東華三院成立獨立調查委員會調查事件，時任召集人、退休教育局元朗區總學校發展主任黎同濟出庭作供。他表示委員會事後接觸校內職員調查，同年7月發表報告，提出19項建議，包括建立尊重文化、制訂溝通政策、修訂投訴機制、關注職員精神健康、發揮校董職能、改善人力配套、審視運作模式、監察校務發展等，防止同類事件再發生。委員會提交報告後即解散，無法跟進建議落實情况。

羅婉儀對上一任校長、2014年退休的葉以欣表示，印象中死者與其他同事相處得很好，他對死者患情緒病或在校時情緒不穩的事沒有印象。

【案件編號：CCDI206/19】