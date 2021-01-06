家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆

指未完全解釋墮下姿勢 推論意外不妥

代表家屬的大律師鄭淑儀首先概括，周梓樂（終年22歲）是個熱愛運動、獲朋友愛戴、跟家人關係好的青年。她說庭上沒證供顯示周於2019年11月4日當晚參與激烈或武裝行動，亦沒顯示他有與人起爭執。鄭大狀又說，家屬信納消防員及救護員盡心盡力救周梓樂，沒有任何不實的指控或探討，並代表家屬向消防及救護致謝。

對於專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋的供辭，鄭大狀指出，鄭郁棋的法證分析受制於警方調查方向及蒐集的資料，而警方前年12月已有初步看法，認為周梓樂與曾在停車場3樓跨牆的人相似。另外鄭郁棋曾供稱，梓樂在2樓高層行車路上，但下一鏡頭所見他已在行人路，故推斷梓樂曾跨過2樓高層矮牆，鄭大狀反駁這是大膽預設，庭上沒片段顯示周曾跨矮牆。

至於鄭郁棋曾以當晚有一白衣男子在3樓跨牆險些墮下，推論周曾做同一動作。鄭大狀認為以「沒有事實根據的例子套用在周梓樂上是危險的」。

鄭大狀又提到，骨科專家江金富作供時以假人模擬周墮樓動作。江當時以白衣男子動作做示範後，假人墮下後頭部朝向尚德商場，但周倒臥時頭部向另一端，江沒進一步解釋。鄭表示「家屬謹慎地看，如果推論是意外，覺得不穩妥」。

警：廣盈閣物管 礙救援罪魁

代表警方的大律師熊健民結案陳辭表示，死因庭關注警方有否袖手旁觀救援；東九龍衝鋒隊第4隊指揮官黃家倫稱當時確認周獲急救人員照顧，才去緝捕停車場內潛在罪犯。熊問「救護做急救，警負責緝捕，呢個分工有咩問題？」

熊大狀又認為，當時在唐明街、唐俊街交界導致「細搶」消防車入不到路口的是示威者。如果陪審團認為有延誤救援，「罪魁禍首應是廣盈閣的物業管理公司」，因他們容許在消防閘前有違泊車輛，阻止救護車駛到肇事停車場。

家屬代表律師在結案陳辭中提及證供中有「消失的8秒」，無法顯示周由停車場3樓斜路頂端到墮下期間發生的事。熊表示裁決死因所需的舉證責任是相對可能性，若意外可能大於其他情况，就可達成裁決。

代表消防處的大律師陸栩然陳辭強調，當時救護員希望盡快去到梓樂身邊。研訊周四（7日）續，死因裁判官會引導陪審團，其後陪審團退庭商議。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第26天）

（反修例風暴）