用Zoom開會 立會研擴至事務委會

列明有效期至9月 言論受特權法保障

議事規則委員會主席謝偉俊預料，下周三大會將通過議案，議案寫明做法只適用疫情期間，有效期至9月底，即今屆會期完結前。他稱今次開先例，不排除日後其他情况也會採用視像會議，但強調現時是「天災下的做法」，目前未打算「人為情况」下，如有人包圍立法會等情況時採用視像會議。

有立法會委員會近日以Zoom舉行非正式會議，議員發言不受特權法保障。議規委員會今開會，謝偉俊表示，會上將討論視像會議安排擴至事務委員會的正會議，但大會、內會、財會等則不會有此安排；議員視像出席會議會計算出席率、言論受特權法保障，事務委員會投票沒約束力及法律效力，Zoom會議亦可作舉手投票。謝又稱，立法會大會法定人數涉及《基本法》，為免爭議決定排除在今次建議之外。

鄭松泰反對 質疑如何計法定人數

熱血公民鄭松泰反對做法，他稱議員或在立法會大樓外參與會議，質疑如何計算法定人數，視像會議或違《議事規則》。鄭亦指「緊急狀態」或會被隨意定義，舉例2019年反修例示威時立法會大樓被包圍，如決定每當遇上示威便採用視像會議則變成逃避民意，毋須回應群眾的訴求。

若委員會常規會議改作視像會議，鄭松泰稱會考慮出席，因按例連續3個月不出席會議而無合理解釋者會喪失議員資格。