港聞

港聞二

用Zoom開會 立會研擴至事務委會

【明報專訊】疫情持續，立法會議事規則委員會今日開會，討論日後事務委員會等正式會議可採用視像會議方式進行，議員在會議發言受《立法會（權力及特權）條例》保障；如需投票將以舉手形式進行。

列明有效期至9月 言論受特權法保障

議事規則委員會主席謝偉俊預料，下周三大會將通過議案，議案寫明做法只適用疫情期間，有效期至9月底，即今屆會期完結前。他稱今次開先例，不排除日後其他情况也會採用視像會議，但強調現時是「天災下的做法」，目前未打算「人為情况」下，如有人包圍立法會等情況時採用視像會議。

有立法會委員會近日以Zoom舉行非正式會議，議員發言不受特權法保障。議規委員會今開會，謝偉俊表示，會上將討論視像會議安排擴至事務委員會的正會議，但大會、內會、財會等則不會有此安排；議員視像出席會議會計算出席率、言論受特權法保障，事務委員會投票沒約束力及法律效力，Zoom會議亦可作舉手投票。謝又稱，立法會大會法定人數涉及《基本法》，為免爭議決定排除在今次建議之外。

鄭松泰反對 質疑如何計法定人數

熱血公民鄭松泰反對做法，他稱議員或在立法會大樓外參與會議，質疑如何計算法定人數，視像會議或違《議事規則》。鄭亦指「緊急狀態」或會被隨意定義，舉例2019年反修例示威時立法會大樓被包圍，如決定每當遇上示威便採用視像會議則變成逃避民意，毋須回應群眾的訴求。

若委員會常規會議改作視像會議，鄭松泰稱會考慮出席，因按例連續3個月不出席會議而無合理解釋者會喪失議員資格。

相關字詞﹕視像會議 立法會 議事規則

上 / 下一篇新聞

政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消
政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消
放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成
放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成
42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測
42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測
再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢
再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢
公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試
公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試
兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢
兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢
稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談
稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談
速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕
速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕
3區行人連接路計劃獲准免補價
3區行人連接路計劃獲准免補價
視障翁因疫滯內地 房署沒收公屋家當 家門外瞓走廊10天 指房署拒絕友人代交租
視障翁因疫滯內地 房署沒收公屋家當 家門外瞓走廊10天 指房署拒絕友人代交租
銅芯口罩開支2.8億每個26元 餘47萬個
銅芯口罩開支2.8億每個26元 餘47萬個
IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修
IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修
逾萬申請未處理 「遙距營商」再加碼4億
逾萬申請未處理 「遙距營商」再加碼4億
賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢
賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢
曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍
曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍
家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆
家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆
涉前年流水式集會 審前覆核 鐵甲威龍押黎智英出庭
涉前年流水式集會 審前覆核 鐵甲威龍押黎智英出庭
後人點算霍英東遺物 辦公室檢350發子彈
後人點算霍英東遺物 辦公室檢350發子彈
陳淑莊涉違限聚預審 質疑無警誡下錄口供
陳淑莊涉違限聚預審 質疑無警誡下錄口供
見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則
見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則
佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位
佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位
主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義
主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義
安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬
安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會
【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會
【Emily】立會視像會議 馬逢國批鄧忍光：污辱印刷界選民
【Emily】立會視像會議 馬逢國批鄧忍光：污辱印刷界選民
【Emily】612基金告急後募得 837萬
【Emily】612基金告急後募得 837萬
【Emily】馬道立唔擔心外國制裁
【Emily】馬道立唔擔心外國制裁
【Emily】何君堯嘲林鄭「政府新聞特別發言人」
【Emily】何君堯嘲林鄭「政府新聞特別發言人」
【Emily】第一城新「隱形戰車」鎖違泊車
【Emily】第一城新「隱形戰車」鎖違泊車