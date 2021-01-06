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曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍

【明報專訊】政府研究就《基本法》第104條有關「公職人員宣誓」修例，立法會政制事務委員會昨舉行視像會議，政制及內地事務局長曾國衞表示，修訂工作接近尾聲，期望本年初交立法會審議。至於修訂是否涵蓋區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，曾國衞稱尚無定案，稱政府需時研究「公職人員」範圍，但個人認為區議員屬公職人員。

關愛隊電子票 料今年選舉推

多名建制派議員關注修訂，民建聯葛珮帆稱，已有區議員表明不宣誓，盼局方交代後果。曾國衞稱，港府正研究宣誓方式、違反誓言的後果等，強調修訂是重點工作，雖然區議員目前不在第104條涵蓋範圍內，但政府亦會再研究。

原定去年舉行的立法會選舉被押後，港府正研究修訂選舉安排。曾國衞表示，局方正研究設立關愛隊、電子派票等，有較大信心能在今年選舉中推行，而電子投票則容後研究；局方亦正研究調整部分功能界別的選民資格，包括報刊發行人等。曾國衞又透露，當局早前和警方、廉政公署達成協議，原安排在去年9月的選舉中，讓執法人員到票站內監察；他稱今年的選舉將有類似安排，點票站亦會加裝閉路電視。

境外投票研究 沒硬性時間表

至於境外投票，曾國衞稱受疫情影響，早前有數以10萬計的選民未能回港投票，但他稱在內地設票站需考慮多個因素，包括如何運送票箱、投票過程的風險等，當中涉及複雜的技術問題，政府會盡快研究，但表明沒有硬性落實時間。

另外，有議員關注個人資料被「起底」的情况，工聯會麥美娟追問當局有否完善《私隱條例》的時間表。曾國衞稱，目標在今年內提出具體的修例建議。副局長陳帥夫補充，私隱專員近月不斷致函各社交媒體，約七成涉「起底」的資料已下架，當局正研究修例，賦予私隱專員相關法定權力。另外，就運輸署車牌查冊推出新措施，曾國衞表示，各部門正進行檢視，確保程序符合查冊目的，同時兼顧事主利益不受損害。

相關字詞﹕起底 曾國衞 區議員 宣誓 公職人員 境外投票 政制事務委員會

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