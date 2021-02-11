賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢

「面交」4賊現身 兩「買家」隨賊車逃遁

前晚8時許，37歲姓李事主相約兩名南亞裔買家到北角交收比特幣，索價300萬元，並登上買家私家車上交收，對方把現金交給事主點算，同時載事主到柴灣大潭道山翠苑對開一隱蔽處，事主則透過手機將比特幣轉帳。事主於點算現金期間，另一私家車突然高速駛至，4名南亞裔男子下車並打開買家車門，劫走事主正在點算的300萬元現金及兩部手機，再登回賊車逃去。兩名買家見狀，即把事主推下車，再開車隨賊車逃去。事主沒有受傷，自行報案求助，警方不排除兩名買家與4名賊人有關連，東區警區重案組正追緝6人歸案。

據了解，事主為全職比特幣炒家，經朋友介紹認識買家，數日前曾與該買家交易並獲得100萬元。翻查資料，2018年1月時曾有比特幣買家帶同140萬現金，到北角一間快餐店與賣家交收，最終被對方扑頭劫去全數現金。

軟件公司RedSo合伙人、區塊鏈課程導師李思聰，比特幣等加密貨幣經加密後難追蹤流向，且常涉大額交易，易觸及傳統銀行的洗黑錢警戒線，為免被凍結資金，本地買賣常以面交方式進行。他形容面交比特幣如「帶住百幾部iPhone同人交收」般危險，建議雙方相約人多開揚的地方交收，亦可選擇提供加密幣交易的場外交易市場平台避免面交，或將比特幣拆售，以減風險。據虛擬貨幣交易平台Coinbase報價，昨午每個比特幣價格為24萬元。