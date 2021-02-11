IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修

較國際品牌價廉萬元 物管維修多用減甩漏

於IVE黃克競院校工程系修畢高級文憑的謝偉傑，現為研發AR眼鏡的初創公司「MAD Gaze」開發者技術主管，公司現生產研發第五代智能眼鏡，其AR眼鏡售價約4000至5000港元，較一些國際品牌同類型產品便宜數千至1萬港元。謝說，過往AR眼鏡售價動輒萬多二萬港元，亦未如智能手機般屬被視為必需品，故現時使用率仍低，市場有拓展空間。

謝說，MAD Gaze產品現時以商用客戶為主，亦有應用於物業管理，「如保安巡樓，可透過眼鏡掃描巡查點，以此監察執勤，如遇上突發事件，亦可馬上攝錄」；同時有用於維修，可拍攝記錄工人工作步驟，再透過A.I.運算，了解維修過程有否出錯。

為增加使用率及開拓一般消費者市場，MAD Gaze開發「MAD Store」，讓不同用家透過平台開發適切AR眼鏡的產品或遊戲，於平台供用家下載，開拓眼鏡的應用範圍。謝稱，平台現時吸納約3000至4000開發者，冀做好AR眼鏡的生態圈，提高使用率。

學維修不必爬高 講師：AR教學免危險

曾教授謝偉傑的余紫達說，因應疫情暫停實體課，學院採購MAD Gaze的AR眼鏡，讓學生於未能返校或到實習現場下，亦可透過眼鏡呈現的實境學習工程操作，「從前要爬30米到高處維修高壓電，現時可透過AR教學，免卻危險；亦可以透過AR場景，教導維修車輛時如何更換零件」。余稱，AR教學較以往用白板或投影機輔助講解更吸引學生。他補充，港府推行「智慧城市2.0」及「再工業化」，且IOT（物聯網）、智能眼鏡等科技研發均吸引年輕人，近年學院工科課程收生增加，「現時工科不愁沒出路，業界不斷『要人』」。

明報記者