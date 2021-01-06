視障翁因疫滯內地 房署沒收公屋家當 家門外瞓走廊10天 指房署拒絕友人代交租

房委會：正跟進 倘無歸處可安排住收容所

房委會發言人表示，一般來說，公屋租戶因事離境，須預先通知屋邨辦事處，以及安排繳付租金。公屋租戶如違反租約，包括沒依時交租、非經常持續居住等，房委會會向租戶發出遷出通知書，着令他們在限期前遷出單位。若他們因收回單位而沒有地方棲身，房委會可按情况安排他們入住臨時收容中心或新界區中轉房屋。房委會正按上述安排和原則處理當事人的個案。

65歲的黃騰飛早年視網膜脫落，雙眼僅剩兩成視力，加上患有高血壓及關節炎，行動不便。他去年1月初回汕頭拜祭父母，在內地與胞弟同住，其後遇上新冠爆發，從內地返回香港要隔離14日，膝下猶虛的黃伯在港無親人，擔心無法捱過14日隔離期，在內地滯留至上月初透過政府「回港易」申請豁免檢疫回港。

求助警署警拒收留 鄰居議員送乾糧棉被

他說，在內地曾聯絡在港朋友代交租，但遭房署拒絕。他其後在內地因欠交電話費，房署無法聯絡他，上月初回港發現住了27年的景林邨景榕樓單位被收回，單位上鎖。他與房署交涉，房署指他因欠交3至5月的租金（2月租金由政府津貼），6月初收回其單位，並收起他所有家當，「我欠租係一回事，你沒收我私人財產係另一回事」，認為房署做法不妥。無家可歸的黃伯，身上只剩下100元人民幣，回港當晚曾到將軍澳警署叩門，求警方收留但遭拒絕，他返回單位門外在走廊睡了約10晚，其間鄰居及區議員得知其情况，紛紛送上乾糧棉被等，「唔係我唔知凍死咗喺邊」。

返單位暫住 房署報警指霸屋

至第10天，他因肚瀉無處上廁所，需要在外以報紙解決。後來有人以鐵線撬開門鎖，黃伯返回舊單位居住，一開門發現單位已重新裝修，他的電視、衣櫃、洗衣機全被沒收，他曾向房署要求歸還財物，不得要領，「起碼還番銀行簿仔、眼藥水畀我」。他說因沒有銀行卡，無法提款，現只靠食杯麵度日。房署前日一度報警指有人霸佔單位，黃伯拒絕離開。

黃伯稱，1970年代從內地來港，一直自力更生，從未領綜援，「無拎過政府一蚊，亦無欠過政府一分錢」。他已去信房署及求助區議員，稱願連本帶利交回租金，希望房署酌情讓他租回單位居住，並交還已沒收家當。