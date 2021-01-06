港聞

港聞二

視障翁因疫滯內地 房署沒收公屋家當 家門外瞓走廊10天 指房署拒絕友人代交租

【明報專訊】視障六旬獨居漢黃伯去年初回鄉祭祖，其後因疫情滯留內地。上月回港發現自己將軍澳景林邨住了27年的單位因欠租被收回，家當亦被房署沒收。他在門外走廊露宿10天，有人以鐵線開鎖，黃伯返回單位暫住。他哭訴「幾十歲人從來無淪落到咁」，願連本帶利交回租金，盼房署酌情讓他回單位居住，並交還家當。房委會稱租戶離境須預先通知，若欠租會發通知書着令遷出，若租戶無處容身，會酌情安排入住收容中心。

房委會：正跟進 倘無歸處可安排住收容所

房委會發言人表示，一般來說，公屋租戶因事離境，須預先通知屋邨辦事處，以及安排繳付租金。公屋租戶如違反租約，包括沒依時交租、非經常持續居住等，房委會會向租戶發出遷出通知書，着令他們在限期前遷出單位。若他們因收回單位而沒有地方棲身，房委會可按情况安排他們入住臨時收容中心或新界區中轉房屋。房委會正按上述安排和原則處理當事人的個案。

65歲的黃騰飛早年視網膜脫落，雙眼僅剩兩成視力，加上患有高血壓及關節炎，行動不便。他去年1月初回汕頭拜祭父母，在內地與胞弟同住，其後遇上新冠爆發，從內地返回香港要隔離14日，膝下猶虛的黃伯在港無親人，擔心無法捱過14日隔離期，在內地滯留至上月初透過政府「回港易」申請豁免檢疫回港。

求助警署警拒收留 鄰居議員送乾糧棉被

他說，在內地曾聯絡在港朋友代交租，但遭房署拒絕。他其後在內地因欠交電話費，房署無法聯絡他，上月初回港發現住了27年的景林邨景榕樓單位被收回，單位上鎖。他與房署交涉，房署指他因欠交3至5月的租金（2月租金由政府津貼），6月初收回其單位，並收起他所有家當，「我欠租係一回事，你沒收我私人財產係另一回事」，認為房署做法不妥。無家可歸的黃伯，身上只剩下100元人民幣，回港當晚曾到將軍澳警署叩門，求警方收留但遭拒絕，他返回單位門外在走廊睡了約10晚，其間鄰居及區議員得知其情况，紛紛送上乾糧棉被等，「唔係我唔知凍死咗喺邊」。

返單位暫住 房署報警指霸屋

至第10天，他因肚瀉無處上廁所，需要在外以報紙解決。後來有人以鐵線撬開門鎖，黃伯返回舊單位居住，一開門發現單位已重新裝修，他的電視、衣櫃、洗衣機全被沒收，他曾向房署要求歸還財物，不得要領，「起碼還番銀行簿仔、眼藥水畀我」。他說因沒有銀行卡，無法提款，現只靠食杯麵度日。房署前日一度報警指有人霸佔單位，黃伯拒絕離開。

黃伯稱，1970年代從內地來港，一直自力更生，從未領綜援，「無拎過政府一蚊，亦無欠過政府一分錢」。他已去信房署及求助區議員，稱願連本帶利交回租金，希望房署酌情讓他租回單位居住，並交還已沒收家當。

上 / 下一篇新聞

政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消
政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消
放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成
放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成
42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測
42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測
再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢
再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢
公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試
公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試
兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢
兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢
稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談
稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談
速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕
速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕
3區行人連接路計劃獲准免補價
3區行人連接路計劃獲准免補價
銅芯口罩開支2.8億每個26元 餘47萬個
銅芯口罩開支2.8億每個26元 餘47萬個
IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修
IVE舊生研AR眼鏡 助師弟妹遙距學維修
逾萬申請未處理 「遙距營商」再加碼4億
逾萬申請未處理 「遙距營商」再加碼4億
賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢
賣比特幣山邊遭劫300萬 警緝6南亞漢
曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍
曾國衞「個人認為」區議員屬公職 研須宣誓 稱政府尚無定案 需時研究「公職人員」範圍
用Zoom開會 立會研擴至事務委會
用Zoom開會 立會研擴至事務委會
家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆
家屬一方：法證分析受制警方調查 沒片段證梓樂跨牆
涉前年流水式集會 審前覆核 鐵甲威龍押黎智英出庭
涉前年流水式集會 審前覆核 鐵甲威龍押黎智英出庭
後人點算霍英東遺物 辦公室檢350發子彈
後人點算霍英東遺物 辦公室檢350發子彈
陳淑莊涉違限聚預審 質疑無警誡下錄口供
陳淑莊涉違限聚預審 質疑無警誡下錄口供
見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則
見林麗棠前後 東華主任兩電校長 稱不認為會面屬「投訴」 家屬方質疑違保密原則
佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位
佐敦上環青宿料3年後完工 共878宿位
主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義
主教山配水庫動工臨時加固 測量師會促擴須歷史評級建築定義
安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬
安泰邨6裝修公司合謀定價 共罰326萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會
【Emily】民署叫區會暫停被轟借疫罷工 羅健熙：我哋防疫嚴過特首開會
【Emily】立會視像會議 馬逢國批鄧忍光：污辱印刷界選民
【Emily】立會視像會議 馬逢國批鄧忍光：污辱印刷界選民
【Emily】612基金告急後募得 837萬
【Emily】612基金告急後募得 837萬
【Emily】馬道立唔擔心外國制裁
【Emily】馬道立唔擔心外國制裁
【Emily】何君堯嘲林鄭「政府新聞特別發言人」
【Emily】何君堯嘲林鄭「政府新聞特別發言人」
【Emily】第一城新「隱形戰車」鎖違泊車
【Emily】第一城新「隱形戰車」鎖違泊車