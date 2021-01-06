3區行人連接路計劃獲准免補價

另准發展局設逾期完工罰款

其中金鐘擬建的行人連接通道，將在愛丁堡廣場建升降機，接駁至現有行人天橋，並新建行人通道連接至夏愨道10號，之後再連接至東昌大廈現有行人天橋網絡。發展局表示，該計劃可在金鐘海濱與內陸地區之間提供全天候及無障礙網絡。

灣仔擬建的行人連接通道，則由太古廣場興建一段約330米長、24小時開放的行人隧道，連接至皇后大道東46至56號寶華大廈，並在兩邊提供升降機。寶華大廈已由太古地產收購及持有，屋宇署去年初批准圖則，准許太古在寶華大廈一帶地盤重建一幢28層高商廈。發展局稱，該計劃將為金鐘與灣仔之間以車輛為主的地面通道以外，提供一組更舒適路線連接至金鐘港鐵站，加上其他現有及已規劃的行人設施，未來市民可由皇后大道東一直步行至金鐘和中環。

另外，銅鑼灣擬建的行人連接通道，涉5條行人天橋及1條有蓋行人路，由希慎廣場沿途連接至利園商場二期、三期、五期及六期，之後連接至加路連山道地盤。發展局稱，該計劃可把行人從現有繁忙路面，如恩平道、希慎道、邊寧頓街和禮頓道分流，提供更直接、安全和舒適的通道，從銅鑼灣港鐵站延伸至內陸較多人流地區。