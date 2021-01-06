速遞員遭截查 銀包藏「光時」卡 警指涉偷外賣袋拘捕

問是否知道有國安法

警方稱，上周六晚上約10時，警方在天恩路18號對開處理另一宗案件時，發現一名男子形迹可疑，上前截查，檢獲一個懷疑不屬於他的外賣保溫袋，其後在警署以頭部襲擊警員。該名21歲姓趙男子涉盜竊及襲警被捕，案件由元朗警區刑事調查隊第7隊跟進。他獲准保釋候查，2月上旬向警方報到。

foodpanda：需帶備保溫袋

foodpanda香港回應確認被捕者為該公司的自僱送遞員，根據公司指引，送遞員在上線送遞期間需帶備保溫袋提取訂單，並送到顧客手上，更份完成後亦應自行妥善保存保溫袋。

網上流傳男子被截查片段，一名警員搜查其銀包，影片顯示銀包內放有一張印有「光復香港時代革命」的卡紙，警員詢問男子身分證號碼，男子一度稱「發唔到音」拒絕提供，警員大聲喝令下方提供。警員其後問他卡紙上寫什麼字眼、是否知道有國安法，男子拒絕讀出。警員要求男子提供工作證或與其主管聯絡，證明他在foodpanda工作，否則有理由相信該袋是偷回來，男子回應稱「你要證明我個袋係偷番來，唔係我證明個袋係我」，又指該袋是「foodpanda畀我」。

警署頭撞警員涉襲警

警員搜查該袋，問他是否有貼紙等識認，男子回應無，警員其後發現袋內有貼紙，並指令他放下手機，會將他拘捕。據了解，該袋內貼有一張單車行的貼紙，該男子有精神病紀錄，有多項案底，被帶回警署時情緒激動，將頭部撞向玻璃，警員制止時男子將頭撞向警員，一名警員受傷。