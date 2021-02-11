稱查冊通知合理 林鄭：無關新聞自由 指其他部門研跟隨否 記協：將新聞工作起底混為一談

3可查冊部門稱將檢視安排

本報昨日向土地註冊處、公司註冊處及屋宇署查詢是否正作檢討，以及會否跟隨運輸署做法。屋宇署、土地註冊處及公司註冊處均表示，會按行政長官指出「在尊重查冊功能的同時，亦要處理被查冊人可能受傷害情况」的方向，檢視現行的查冊安排。

運輸署1月2日起推出「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，車主訂閱服務後，若有人或機構查閱其車輛登記證明書，署方會透過電郵通知車主查冊者名稱、申請目的等，若車主懷疑個人資料遭查冊者濫用，可聯絡私隱署或報警。

林鄭月娥昨日出席行政會議前被問及新措施是否等於「通風報信」，令人逃避傳媒監察，削弱新聞自由。她稱，過去一年多很多經查冊找到的資料在社交媒體發放，導致被查冊人受傷害，形容看到很多個人資料被「武器化」，稱政府有責任在法律框架及不完全偏離查冊制度下保護市民，認為運輸署新措施「不是一個很過分的要求，是相當合理」。

林鄭：很多個人資料被武器化

不認為傳媒應獲豁免

她說，新聞工作者可繼續按法例及部門程序查冊，不認為傳媒應獲豁免，並指其他部門正檢視現行查冊程序，視乎法律條文，再決定是否跟隨運輸署的類似做法，「能夠尊重查冊功能的同時，有什麼可處理到被查冊人可能受傷害的考慮，就是各部門現時在行政上考慮的工作」。

被警查冊會否通知 警未回覆

本報向運輸署及警方查詢新措施下，若警方查閱車牌資料作調查，運輸署會否向車主提供電郵通知，及新措施有否設豁免機制。運輸署未有正面回覆，只表示有需要時，會適時研究是否有需要優化車輛登記冊安排。警方至截稿前未回覆。

記協批評，特首說法是混淆「起底」行為與記者查冊工作，感到極度失望，重申查核車牌是記者一貫查證手法，指運輸署新措施損害公眾知情權，促政府豁免傳媒進行車牌查冊通知車主的安排。

私隱專員公署表示，會留意有關電郵通知服務的詳情，相信不同部門在提供公眾查冊服務時，會按法例及政策處理有關程序；而截至昨午未收到車主懷疑個人資料遭濫用的投訴。根據《個人資料（私隱）條例》，列明在個別情况包括新聞活動等可獲豁免。