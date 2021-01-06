兩殘疾院舍中招 艾齡樓37院友送檢

本港昨日新增32宗新冠病毒確診個案，包括1宗輸入和31宗本地個案，當中12宗源頭不明；累計9049宗確診和1宗疑似個案；另有20多宗初步陽性個案。源頭不明的包括救世軍長康社區展能服務暨宿舍服務的一名確診33歲男訓練員，曾接受其訓練的兩名院友要檢疫。救世軍回覆稱，上述兩院友已送往薄扶林檢疫中心，全體職員及院友亦已安排檢測，院友並在原房分隔護理。

同日香港心理衛生會艾齡樓一名院友初步確診。艾齡樓服務經理劉小姐回覆查詢稱，該院院友每個月都會接受恆常病毒檢測，一名30多歲男院友最新檢測中驗出陽性，昨獲衛生防護中心通知其初步確診，有關院友現無病徵。她說因應中心建議，全院37名院友昨晚已送入檢疫中心，全院10名職員暫時毋須檢疫，但已陸續接受檢測。衛生防護中心表示，已安排該確診個案的密切接觸者入住檢疫中心。

一護士發病仍上班 涉兩診所

香港心理衛生會艾齡樓是為精神病康復者設的中途宿舍，劉小姐稱院友會於社區生活和工作，在院舍內公共地方都會戴口罩。

昨另有一名在兩間診所工作的28歲女護士確診，屬源頭不明個案，工作的診所分別位於旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場230室。她元旦日起發病，翌日最後一天上班，主要負責登記、接電話和交病人紀錄予醫生，工作時有戴口罩和獨自吃飯，兩診所共有4名護士兩名醫生，但不屬密切接觸者毋須檢疫，只需做檢測，診所暫停營業14日；護士傳染期曾接觸的病人亦要檢測，但衛生防護中心暫未有確實人數。

另外，何文田房屋委員會總部大樓一名兼職外判清潔工人確診；香港機場地勤服務有限公司一名在空郵中心工作的機場地勤人員初確；將軍澳-藍田隧道地盤亦增一名工友家屬確診，群組累計至13人。

（疫情第四波）