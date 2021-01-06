公院日間病人須檢測 急個案研供抗原測試

首應診應持72小時陰性報告

醫管局發言人說，中央指揮委員會昨通過傳染病及緊急應變中央委員會關於加強到訪日間治療中心及接受日間服務病人的感染控制措施建議，當局「強烈建議」接受日間服務的病人在首次求診時，應準備72小時內的新冠病毒測試陰性報告；定期接受日間服務的病人，當局建議每周檢測一次；如病人在醫院逗留少於兩小時，可豁免測試要求，但要全程佩戴外科口罩。

發言人補充，其他日間治療中心、日間服務的加強措施包括避免用餐，如必須提供食物，應以輕食為主，並以圍板或布簾分隔病人，保持至少1米距離、單向座位安排，以及飲食期間禁止交談。上述措施適用於各公立醫院的日間服務，包括血液透析中心、日間化療中心及老人日間醫院等。

正研定期驗照顧體弱病人員工

醫護檢測方面，發言人說當局正研究在未來兩周內，為需要照顧較體弱病人的指定員工安排定期測試，初步構思包括為癌症患者化療的員工；外展到訪其他機構的員工，如社區老人評估小組、老人精神科外展服務隊；紓緩治療外展小組，以及腫瘤科病房和血液透析中心的員工。

醫管局總行政經理庾慧玲稱，期望數日內落實日間服務病人檢測措施，PCR核酸測試是其中一種檢測，而部分病人安排較急，當局正探討有否其他測試平台可盡快提供報告，強調不會延誤治療；醫護會以深喉唾液方式檢測。被問到當局檢測力能否承受，她指局方會密切留意情况，不排除聘請檢測承辦商提供服務。

醫管局消息表示，為個別日間服務病人提供抗原測試，是可行方法之一，敏感度雖不及PCR高，但能找出病毒量高的病人。檢測詳情仍要與醫護商討，期望本周內推行，患者可接受醫院安排的深喉唾液檢測，或到認可檢測機構測試。

瑪嘉烈內科日間病房正關閉，消息稱院方期望一兩天內恢復服務，或借調其他醫院人手支援。檢測承辦商相達生物科技昨午起派員設置10個採樣亭，晚上8時已為550名員工採樣，做抗原和核酸檢測。

此外，屯門醫院一名居於「疫廈」的外判支援員工本月4日到屯門醫院求診，檢測呈陽性，其同住家人亦已確診。該員工不需到隔離病房，但曾分別與3名同事進食，3人須檢疫。佛教醫院康復內科A5N病房早前有兩名男病人及一名護士確診，其中一病人離世；昨增一名同病格男病人初確。

（疫情第四波）