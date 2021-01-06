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再錄英變種病毒 首現英國以外輸入 梁子超批基因排序花半月過慢

【明報專訊】本港再錄得5宗英國變種病毒株輸入個案，其中一人大半個月前抵港，並首次錄得英國以外入境者帶英國變種病毒株，兩人分別來自法國和菲律賓。呼吸系統科專科醫生梁子超批評，花半個月時間做基因排序屬過慢，促當局加快程序並加以堵截，另要監察指定檢疫酒店員工身體狀况，免病毒流入社區。

梁促輸入個案全做排序

監察檢疫酒店員工狀况

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布，再驗出5宗確診屬英國變種病毒株，3人分別於去年12月13日和21日由英國抵港、1人於12月22日由菲律賓抵港、1人於本月2日由法國經阿姆斯特丹抵港。本港累計錄得15宗英國變種病毒株，包括上述兩宗非由英國抵港；另有兩宗南非變種病毒株。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，昨日公布的包括大半個月前抵港的個案，基因分析過慢，呼籲當局當務之急是加快完成英國和南非抵港確診者的基因排序，一發現變種病毒株要盡快再追蹤一個月內的接觸者，以免變種病毒株在香港落地生根，令本港防控百上加斤。

梁又相信，變種病毒株在歐美普遍，本港應為所有輸入個案做基因排序，如有本地確診者一個月內亦曾與抵港者有接觸，亦需盡早做基因分析，另要監察指定檢疫酒店的員工身體狀况，免病毒流入社區。

張竹君表示，其他國家抵港者驗出英國變種病毒屬預期之內，因此正實施21日指定酒店檢疫。

（疫情第四波）

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