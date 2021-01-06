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42廈5.5萬人強檢16確診 比率超社區檢測

【明報專訊】港府早前刊憲，強制曾於逾40座大廈逗留超過兩小時的人檢測，期限前日屆滿。據食物及衛生局和民政事務總署初步紀錄，至昨日有約5.5萬人於大廈採樣站或社區檢測中心檢測，佔相關大廈估算居民總數近85%。檢測錄得16宗確診，包括新單位或已知單位的居民，陽性比率為0.03％，遠高於去年9月普及社區檢測的0.002％。

本港昨增3座強制檢測大廈，包括屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座，以及長沙灣寶熙苑榮熙閣，3座大廈均有2至3人感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有16宗經大廈樓下採樣站等檢測而找出確診，部分是新確診的單位，以及已知單位的確診者家人。

採樣站社區中心檢測 佔居民總數85%

民政總署發言人表示，政府於12月30及31日發出的強制檢測公告，涵蓋42座大廈，公告期限前日屆滿。至昨有約5.5萬人透過27個採樣站或社區檢測中心完成強制檢測，佔大廈居民估算總人數近85%。署方表示，了解部分市民透過其他途徑檢測，並提醒市民，會嚴肅跟進相關人士有否遵從所有檢測公告。

本報日前就強制檢測大廈的公屋居民人數向房屋署查詢，署方發言人昨回覆，涉及署方管理的27座屋邨大廈，居民合共35,892人，慈正邨正泰樓最多人居住，有2450人。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，一幢大廈有兩個不相連個案，是出現傳播的信號，應盡早設檢測亭，方便居民檢測，防止病毒擴散。梁表示早前逾4.6萬名司機強制檢測，3人確診，大廈檢測陽性的比率不算低。

（疫情第四波）

相關字詞﹕強制檢測 新型冠狀病毒

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