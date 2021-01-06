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放寬限聚 梁卓偉倡待源頭不明低於一成

【明報專訊】本港第四波疫情持續個多月，至今每日仍有雙位數確診，特首林鄭月娥昨表示，不會等到「清零」才放寬社交距離措施，又承認政府在個案追蹤上可做得更好，會投入大量人手做相關工作，包括追蹤密切接觸者的密切接觸者。政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，應將目標定為源頭不明個案比例降至低於一成，然後可考慮放寬社交距離措施；若疫情持續回落，或有能力追蹤密切接觸者的密切接觸者，加上守住關口，就有機會清零。

林鄭：不會「清零」才放寬

追蹤工作可做得更好

政府前日宣布再延長晚市禁堂食令等限聚措施至本月20日，林鄭月娥昨出席行會會議前表示，社交距離措施對各行各業影響非常大，不會等「清零」才放寬；近日確診個案雖有下降趨勢，但仍有群組爆發，包括醫院內爆發及建築地盤爆發，要再觀察一段時間，才逐步放寬措施。

林鄭月娥又說，政府追蹤確診個案密切接觸者的工作可做得更好，「一層是緊密接觸者，再問緊密接觸者有什麼緊密接觸者，都是人手和技巧的問題，我們會投入大量人手去做」。她說最近已動員海關及入境處做密切接觸者追蹤工作，有關工作亦要靠市民配合，例如記錄自己的行程，或者使用「安心出行」流動應用程式。

食物及衛生局長陳肇始昨在港台節目表示，未來會再加人手做追蹤，包括處理資料輸入、致電聯絡密切接觸者等。

入境處表示，現時有派人員參與包括追蹤緊密接觸者等抗疫工作，會繼續靈活調配人手，全力配合政府抗疫工作。

梁：守住關口有望清零

個案回落方可兩層追蹤

梁卓偉昨接受訪問時表示，密切接觸者的追蹤要盡量做到精準，目標是盡量找到所有源頭，當源頭不明個案比例低於一成，可考慮放寬社交距離措施，而只要守得住關口，就有機會達到清零。

他又說，近日確診個案數目已反映了聖誕假期情况，但未反映新年假期，若疫情未有反彈，個案數目續跌，相信密切接觸者的追蹤可做得更好。

至於本港是否有能力追蹤密切接觸者的密切接觸者，梁卓偉說，若最終目標是將源頭不明比例減至單位數甚至零，中間的追蹤應「做得幾多得幾多」；現時本港追蹤確診者的密切接觸者數目較少，若確診數字高企，相信難追蹤密切接觸者的密切接觸者，「若每人有10個密切接觸者，若要追蹤密切接觸者的密切接觸者，1宗個案就有100個密切接觸者，100宗確診就有1萬個密切接觸者」。他說若疫情愈來愈受控，是一個契機來追蹤多一層密切接觸者，「若每日有5宗確診，則有500個接觸者（密切接觸者及其接觸者），這樣就manageable（可應付）」。

至於密切接觸者的密切接觸者如何處理，梁卓偉認為毋須送入檢疫中心，但應要每3日檢測一次，若是打工族，須在家工作。

（疫情第四波）

相關字詞﹕安心出行 密切接觸者 林鄭月娥 疫苗 疫情第四波 新型冠狀病毒

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