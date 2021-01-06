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政府研管跨家庭聚會 按舉報執法 年宵或調整規模 不排除取消

【明報專訊】本港確診數字回落，但政府嚴防疫情反彈。食物及衛生局長陳肇始昨強烈呼籲巿民不要參與跨家庭聚會，對於會否規管私人場所聚會，她回應稱如有需要會探討。據了解，政府內部有初步討論規管私人處所及跨家庭的聚會，其中一個方案是限制聚會者不可多於兩個家庭，並考慮按投訴或舉報執法。另外，食環署昨回應本報查詢亦表示，如有需要，不排除調整年宵市場規模，甚至取消舉辦。

陳肇始強烈呼籲避跨家庭聚會

陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，希望大家堅守社交距離措施，她觀察到八達通數據，稱巿民出行有降低，但不及第二波和第三波回落的幅度。她續說，留意到不少家庭群組爆發，根據衛生防護中心資料，部分涉及冬至10多人聚會，有幾代人感染，對此感擔憂，故認為要密切監察聖誕及新年長假期疫情有否反彈。

被問會否針對私人場所聚會而收緊措施，陳肇始表示，強烈呼籲大家不要參與跨家庭聚會，因為當有任何感染，涉及愈多人愈會散發開去。她說：「如果樣樣嘢都要法例規定，當然如果有需要，我們會探討，但有不同聲音，有人覺得可能連屋企都要規管，可能有點太嚴厲。所以我們一路觀察整體情况，希望大家接受、遵守社會呼籲。」

對於農曆年宵能否舉行，她說暫未有任何整體安排，但過去都盡量避免舉行大型活動，「如繼續（舉行），爆發風險一定會有」。

食環署回覆，會密切留意最新情况，從公共衛生角度評估風險及相應安排，保障檔主和市民健康，盡量減低疾病傳播的風險，並繼續評估疫情的最新發展，如有需要，不排除調整年宵市場規模，甚至取消舉辦年宵市場。

梁子超：私隱保障 家聚難監察

商場公園聚集才應規管

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現行法例保障私隱，當局難以監察家庭聚會，不希望政府規管家庭聚會，反而在假日商場、公園聚集的隱性傳播多，才要政府措施及執法規管。至於年宵，梁子超認為如果有效控制、分隔人流，未必一定要全面取消。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，還有約5星期便到農曆新年，未必有條件放寬社交距離措施。他說，政府似乎希望在社區內戰勝病毒，完全中斷傳播鏈，如果當局朝着「清零」的目標，市民可以預期年宵花市等大型活動將會取消。

蘭花大王：取消年宵將損手百萬

有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍說，早前耗逾20萬元投得14個維園年宵攤位，預備了約3萬棵蘭花應市，現時尚未收到食環署通知會否取消年宵市場。他說一旦取消，要丟掉約3萬棵蘭花，損失約100萬元，「覺得無奈，但我都無辦法，現在唯有等消息」。

明報記者

（疫情第四波）

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