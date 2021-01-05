【Emily】稱網上投票「唔尋常」 疑被操控 港台節目煞停年度人物選舉

未見網絡攻擊 工會促解釋「被操控」

香港電台節目製作人員工會發聲明，質疑煞停選舉極不尋常，指據知選舉並無遭到黑客之類的網絡攻擊，要求港台管理層解釋選舉「被操控」係咩意思；如果係指「動員」，咁點解港台同事被網上發動投訴針對就全獲受理。

2020年「年度人物」選舉共有10名候選人，每個市民只能投一票，投票時要輸入電郵地址驗證。主持人上周四喺節目話，當時排頭4位嘅候選單位依次為：衛生防護中心傳染病處主任張竹君、港台記者利君雅、本港前線醫護、《蘋果日報》。2019年嘅「年度人物」為反修例示威者。《文匯報》噚日引述民建聯梁志祥等建制派評論，指候選人中包括「亂港媒體和屢被投訴的員工」，係「公器私用」、「不倫不類」，質疑選舉缺乏專業性及代表性。

利君雅原暫排第二 建制斥「公器私用」

港台機構傳訊及節目標準組總監韋佩文就話，同事喺選舉過程發現唔尋常嘅情况，向上級匯報後，管理層同負責同事商議，為審慎起見將本年度嘅選舉取消；港台未來將檢視所有節目嘅投票方法及選舉制度。

港台取消選舉一事引起好大討論，其中佔中發起人之一戴耀廷就喺facebook話，「連這種選舉，因結果不符就可以取消，也不要想今年會有立法會選舉、選委選舉，下年會有特首選舉了」。