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譚耀宗：司法機關勿長期以精英自居 倡改革 減艱澀語言浮誇體制

【明報專訊】建制派近月常提「司法改革」，全國人大常委譚耀宗撰文指「司法制度是時候改革了」，當中提及，司法機構行使《基本法》授權時應尊重中央權力及特區政府制訂公共政策的權力；又稱司法機構應盡量減少使用艱澀語言等。港大法律學院首席講師張達明稱，不少建制派要求司法改革的聲音，均源於不滿法庭判政府敗訴及認為法院不應拒絕接納政府理據，若因此改革，會有很大問題。

稱獨立指審判 非指機關

譚耀宗在《紫荊》雜誌以「司法改革應當與時俱進」為題撰文，稱不少人將基本法「獨立司法權」曲解為不受任何約束、規管、監督的「司法獨立王國」，對此感遺憾。他認為「司法獨立」並非指司法機關獨立，而是法院審判不受干涉，對個案作出最公平、公正的審判。

他認為司法制度回歸後必須遵從「一國兩制」原則，司法機關行使基本法授權時，應尊重《憲法》和中央權力，並尊重特區政府制定公共政策的權力，盡量避免以案例製造新法律，不要過度膨脹權力及自身角色。他期望司法機關不要長期以精英自居，盡量減少使用艱澀難懂的語言及浮誇體制。

張達明表示，司法機構已嘗試將複雜判辭以簡單撮要解釋，外國以簡單用字解釋判辭，亦可參考；但他說，不少建制派要求司法改革，潛台詞都是不滿法庭判政府敗訴，若因而要求改革，會有很大問題；他強調改革亦不可損害司法獨立，必須確保法庭無畏無懼判案。

民建聯主席李慧琼昨於立法會司法及法律事務委員會會議上稱，有市民認為法庭量刑上有偏差，問司法機構如何增加透明度，令市民更理解其判刑法律觀點。律政司長鄭若驊稱若量刑有誤，律政司會申請覆核刑罰；她稱2019年律政司就4宗案件提出刑期覆核，去年則有17宗；當中8宗已審結案件與反修例風波相關。她強調有機制可就量刑錯誤之處作指引，亦清晰提醒下級法官要按量刑指引作適當判刑。

律政司前檢控官翁達揚著書《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，引起民建聯葛珮帆批評；葛昨不點名問及當局有無跟進懲處。鄭若驊稱不可討論個別案件，工作上會按公務員的行為作恰當處分、跟進；她稱過往最輕是口頭警告，最嚴重亦採取正式紀律行動，啟動相關程序，但否認有人曾被革職。

相關字詞﹕司法獨立 張達明 司法及法律事務委員會 譚耀宗 司法改革

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