港聞

港聞二

續申六四維園集會 不批照去「不保障安全」

【明報專訊】去年六四，維園燭光不滅，集會早被警方禁止，支聯會主席李卓人因而被控「參與未經批准集結」等3罪。他表示，今年六四將繼續申請集會，不論是否獲批，他仍會手持蠟燭來到維園──假如屆時他尚未入獄的話。「老實說，不能保障（參加者）的安全，（警方）未拘捕我前，大家就還是安全。」李卓人說。

寧各區開花 不止網上集會

支聯會去年6月4日發起線上及線下集會，被問日後會否只辦網上集會，李卓人認為那樣不能顯示足夠反抗意志，寧可各區開花，「網上集會始終差一點，沒有那種控訴，我寧願人們在自己的屋邨內燃點燭光」。警方在去年集會後採取拘捕行動，李卓人形容是「秋後算帳」，他說難料今年警方會否直接介入，當場拘捕參加者。

李卓人多年來關注內地維權者，他有感近年香港局勢加速惡化，示威常客王鳳瑤婆婆和12港人分別在內地被捕、受審，「港人『送中』後所受逼迫、精神虐待等，和大陸維權人士有何區別？」李亦認為中港兩地人權狀况趨同，「立會與人大差不多，警察與公安差不多，律政司是一樣的」。他說本港制度已淪陷，尚能力保不失的只剩教師、醫護等專業崗位，認為公民社會仍有反抗意志。

「DQ支聯會即DQ愛國膠」

支聯會上月初改選新一屆常委，人數由20人減至14人，李卓人表示會堅持五大綱領。內地法律學者田飛龍早前指支聯會涉違本地法律及《港區國安法》，「不知道紅線何時殺到」，李卓人強調支聯會以爭取民主表達愛國情懷，稱DQ（取締）支聯會，等於DQ「大中華膠和愛國膠」。展望未來，他仍然心存希望，認為壓迫與反抗力度成正比，「當被打壓時，人們會想為何被打壓」。

相關字詞﹕支聯會 港區國安法 六四集會 李卓人

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