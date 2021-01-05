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國安法催化 網上六四館料6月完成 相關工作及伺服器移外國 李卓人：減政治干預

【明報專訊】《港區國安法》去年6月30日刊憲生效，支聯會憂「拉人封舖」，加快建設網上「六四人權記憶博物館」成重點項目，即以數碼方式蒐集、永久保存有關六四事件的檔案資料，目前正設計網頁內容和編排資料，有關工作會移師外國，以減少政治干預。支聯會主席李卓人預計數碼化計劃將於今年6月完成。

明報記者 張彤

稱支聯會被拉人封舖風險大增

網上博物館的構思始於2020年初，旨在讓各地民眾知曉六四事件。直到港區國安法去年中生效後，李卓人說深感威脅逼近，支聯會被「拉人封舖」的風險大增，故加速建立網上博物館，希望為展品覓得一處「安全港」。支聯會在去年六四開始籌款，至8月初達標籌得150萬元，9月便正式開始「動工」。

文獻逐頁掃描上傳 展品拍攝存檔

首階段工作為「數碼化」展品，由支聯會人員掃描書籍、廣告等展品，特別有關真相調查的文獻，李卓人表示需要逐頁掃描上傳；衣服等實體展品則拍攝存檔。博物館剛進入次階段工作，即資料整理和設計博物館的網頁，此部分由身在海外的民運人士長平統籌，並交由國外專家執行，以減低政治干預。李卓人強調網路安全是工作重點之一，網上博物館的伺服器會設於外國。

籌組學術委員會 邀余英時加入

李卓人預告網頁會以中英雙語介紹展品，館藏資料定較目前豐富，舉例亞洲電視前記者謝志峰曾捐出一件北京人贈的外套，當時謝匿在天安門廣場對面的公廁，當地人因天冷贈其外套，但衣物太大，難以在實體博物館展出。

另外，支聯會正籌組一個學術委員會，邀請史學泰斗余英時等加入，協助編排資料；該委員會計劃在今年召開一個有關六四事件的國際會議。倘順利完成，網上博物館將會試行，李卓人預計今年6月完成計劃。此外，為妥善保存設於旺角的「六四紀念館」面貌，支聯會正考慮推出3D虛擬導覽，預料能比網上博物館更快完工。

支聯會自1997年起，曾將內部資料運送至國外歷史檔案保存機構。去年國安法生效後，李卓人稱他們再運走一批，解釋那些非六四文獻，而是多年前的支聯會會議紀錄等。他稱資料毋須保密，運走只盼被妥善保存，為支聯會留下紀錄，待日後有人研究這段歷史，也能向支聯會申請查看。

館內展品不遷不拆

國安法生效後，外界憂慮支聯會或被連根拔起，李卓人說難做風險管理。目前「六四紀念館」因疫情而暫時關閉，但館內依舊擺滿展品，包括1989年的歷史文物，也有2019年反修例運動的展品。被問到如何處理滿滿當當的展櫃，李卓人說不會運走它們。他說當年天安門死難者家屬捐出展品，「為了安全而不展覽，一樣對不起家屬」。他說對館內實體展品會堅持「不遷不拆」，倘當局一旦將之沒收，更突顯粗暴的打壓。

相關字詞﹕六四人權記憶博物館 港區國安法 六四集會 支聯會 林卓人

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