水庫險拆 深水埗區會邀水署古蹟辦交代

本報昨向水務署及古蹟辦查詢下周二會否派員出席深水埗區議會會議，至昨晚截稿前未獲回覆。

水務署昨傍晚發稿，證實主教山配水庫於1904年落成，即約有116年歷史，1952年加建現時所見的混凝土結構。署方稱會繼續與古蹟辦合作，為其他地下水務設施包括水缸和配水庫作評估。水務署表示，臨時加固和整理工程，包括支撐配水庫頂部可能鬆脫的部分混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險結構部分，以保持減壓缸結構穩定，並提高工地安全。

臨時整理工程則包括提供臨時上落通道以便工作人員視察，安裝臨時排水設施疏導雨水以防水浸，整理和保護較早前拆除的破碎石塊磚頭以便將來用作復修，及在配水庫頂部洞口設臨時覆蓋物，防止內部結構暴露於陽光下和出現其他風化影響。

水務署又表示已修復配水庫工地圍欄，並加強保安，由於工地有一定程度潛在危險，呼籲市民切勿擅進。