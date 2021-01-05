撞飛單車男駛離 司機：佢衝燈關我咩事？

駛離15分鐘折返 稱去廁所

涉危駕被捕

33歲男傷者姓黃，頭及腳受傷，由救護員即場包紮再送院，情况穩定。63歲平治女司機姓楊，警方深入調查後，昨午2時在上水古洞將她拘捕，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、意外後沒有停車及意外後沒有報警。她已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

事發周日晚7時許，網上流傳一段車cam片，片主駕電單車停在智昌路燈位，一輛單車由單車徑駛出橫過新運路，平治駛至收掣不及撞上，連人帶車撞至拋飛數米倒地，尾隨平治的車輛停在路邊，平治則繼續慢駛離去。電單車轉燈後即右轉新運路，追上平治時，鐵騎從旁大喝「喂！仲走，泊埋喇」，平治沒理會續駛前，鐵騎即響號示意。平治至約200米上水站外始停車，女司機曾大聲反駁：「關我咩事呀？佢衝紅燈喎！」據了解，涉事平治約15分鐘後才折返現場，司機報稱欲去廁所才駛走。警方調查後至昨午將她拘捕。

涉事新運路有兩條行車線，駕駛者可遵照子母燈直駛往上水站或右轉智昌路。另外，因單車徑被新運路分隔，在過路處前有須下車過路的指示牌。記者昨午重返現場，目睹大部分騎單車者均沒下車過路。去年11月7日，一名中年婦騎單車於上址過馬路，遭沿新運路駛至士撞到，單車婦飛彈約10米外，頭部重創由送院。