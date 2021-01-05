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車牌查冊新措施 通知車主誰申請 記協指通風報信 打壓調查報道

【明報專訊】運輸署本月2日推出新措施，以個人名義登記的車主，可訂閱署方提供的電郵通知服務，當有人或機構申請查閱其車輛登記證明書，署方將發電郵通知車主查閱者的名稱、申請目的等，稱讓車主「預早作出防範」。記協批評新措施等於「通風報信」，打壓調查報道；有學者亦稱此舉「讓有心掩蓋真相的人多了一個保護罩」。

運署：讓車主預早防範

運輸署回覆稱，鑑於車輛登記證明書所載的個人資料，有可能被用作不法或不當用途，亦不時有車主就增加其個人資料保障提出訴求，該署本月2日起推出「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，有關電郵通知會載列申請車牌查冊者的名稱、申請目的、證明書發出日期及時間等；如車主懷疑證明書的個人資料被申請人濫用，可聯絡私隱署或報警。

記協促新聞用途豁免通知

運輸署強調，有關電郵通知並沒改變現行申請證明書要求，推出首兩日收到14宗申請。記協回應表示，車牌查冊是記者一貫查證手法，批評新措施等於向車主通風報信，只要新聞工作者調查相關車輛，車主就可事先想辦法應對避過監察，進一步打壓調查報道，亦削弱公眾知情權，促請政府在申請車牌查冊的申報選項中，加入「傳媒報道」用途，並豁免通知車主的安排。

浸大新聞系高級講師呂秉權形容新措施偏袒車主一方，令行之有效的車牌查冊制度受損，車主若知悉有人調查，有可能更改紀錄、毁滅證據等，嚴重損害公眾及傳媒監察能力，「讓有心掩蓋真相的人多了一個保護罩」。他關注新措施向車主披露查閱者的個人資料，若涉有背景、財雄勢大或立心不良的車主，易引起報復或恐嚇行為，令傳媒及公眾要冒上極高風險才能查冊。

學者：為隱瞞者提供保護罩

另外，《蘋果日報》記者去年11月中就一宗交通事故對涉事車輛車牌查冊並刊登報道。警方昨去信《蘋果》，要求提供查冊記者及資料搜集員姓名及聯絡資料以協助案件調查。

被要求提供查冊者資料

蘋果斥荒謬質疑威嚇

《蘋果》總編輯羅偉光回覆本報表示，記者當日到運輸署查詢及查冊，表明作新聞用途，獲署方提供資料，所涉資料亦作新聞報道，對警方要求提供記者姓名等資料感莫名其妙及荒謬。他說今次是警方首次向《蘋果》提出有關要求，質疑干預新聞自由，「係咪威嚇緊傳媒？」表明不會提供資料。警方回覆稱，網絡安全及科技罪案調查科正調查一宗有關《道路交通條例》案件，細節不便透露。

據了解，早前有人報案投訴《大公報》相關報道違反《道路交通條例》，警方較早前亦向《大公報》發信，要求提交查冊車牌目的及相關資料。消息稱，警方會基於投訴及相關證據，調查是否有人違法，需要時會諮詢律政司。

相關字詞﹕車輛登記證明書 電郵通知 車主 蘋果日報 記協 收緊查冊 車牌查冊 運輸署

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