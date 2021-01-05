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毒理專家：梓樂血液衣物 沒催淚彈成分

【明報專訊】科大生周梓樂死因研訊第25天，毒理專家稱無醫療證據顯示梓樂曾中催淚彈，而催淚彈可導致的山埃中毒，需要有1萬至10萬粒催淚彈才可造成。專家又稱，閉路電視所見接近事發地點的市民表現從容，不似中過催淚彈。另外，鑑證科警員稱從肇事停車場3樓、即疑似梓樂墮樓前最後位置沒發現任何指紋，因牆身凹凸不平及鋪塵，但不能判斷有無人曾觸碰牆身。

倘身有微粒 醫護應有反應

香港中毒諮詢中心主管及顧問醫生謝萬里（圖）以專家證人身分作供稱，如一個人受催淚彈污染，其微粒會依附於衣物及身體，照顧他的醫護人員會有反應如流鼻水，不過梓樂的醫療報告沒提及有醫護受影響。謝說，當日不少醫護曾為周急救，有近距離接觸如插喉，「成班（醫護）都唔覺有催淚彈，（梓樂受催淚彈污染）機會是微乎其微」。

謝萬里又指出，催淚彈可由高熱分解出不同化學物包括山埃，但他稱從周梓樂住院及解剖時的血液及體液樣本中，均沒有測出催淚彈、胡椒噴霧成分或山埃。

謝萬里稱，催淚彈釋放的山埃不太可能引致中毒，因要1萬至10萬粒催淚彈才可致命。即使在密閉空間發射大量催淚彈所產生的山埃，相差可致命濃度為10至100多倍。

根據新聞片段，當晚凌晨1時警方正在停車場西北方發射催淚彈，有煙霧在2、3樓向上飄散。研訊主任指出，該位置與周梓樂倒臥位置相距134米。謝萬里看畢片段時稱，煙霧向上飄表示沒受風勢影響，即使有煙在停車場內飄散，要短時間內飄到100米機率很低。

鑑證警稱現場沒發現指紋

鑑證科高級警員袁志雄表示，2019年11月5日到肇事停車場蒐證，在3樓的矮牆頂端和內圍灑指紋粉，但沒發現任何指紋。研訊主任問到若矮牆滿佈塵埃，有人觸摸牆身會否留下手印，袁稱牆身凹凸不平，難以留下痕迹。

鑑證科督察賴振文以指模專家證人身分作供，他稱如果有人觸碰矮牆，手汗會帶走牆上塵埃，故套取到指紋的可能不大。賴振文又稱事發範圍較大，無法鎖定特定目標套取DNA拭子。

死因庭昨已傳召所有證人作供。聆訊今續，各方律師會結案陳辭，裁判官明日（6日）開始引導陳辭，陪審團周四（7日）退庭商議裁決。

【案件編號：CCDI 932/19】

明報記者

（死因研訊第25天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 中毒 死因研訊 科大學生墮樓 催淚彈 周梓樂

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