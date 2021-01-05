跨年帶傷爬百山 山友勉港人跨過疫關

曾大傷思退 想起疫境續堅持

42歲的吳俊霆（Elton）去年因疫情暫停赴海外，4月時行山跌傷膝蓋傷勢嚴重，5個月「無跑過」。他說曾想過已參賽25年，亦不再年輕，「會唔會呢個時候停低落嚟？」內心掙扎，但想起疫情只是影響運動比賽，人生應有其他目標，矢志挑戰連攀百座高峰，並希望為香港移植運動協會籌款。

Elton於3個月前籌備活動，每周與隊友羅楚健試路線，曾扭傷左腳，一直要服止痛藥。他透露，選擇除夕開始挑戰別具意義，「誰會喜歡2020年？很多事因疫情無做到。我特意選跨年，迎接2021年重新開始，希望大家見到我完成艱難的人生挑戰，不要輕易放棄，記起初心追隨自己喜愛的事」。

兩人在除夕上午11時在大嶼山深坑瀝起步，甫踏入新年的一刻，正身處大嶼山老虎頭，聽見不少市民慶祝，他亦對隊友說「Happy New Year，唔覺唔覺捱過第一晚」，但他們仍要再攀76座山。Elton想起當時正吃東西、換衫的互相祝福情景，不禁感到滑稽。

屢擬放棄 苦不在疲累在心理壓力

3日不眠不休挑戰，Elton斷續地休息不足1小時，屢次萌生放棄念頭，幸得隊友扶持。Elton認為最辛苦的不是強風亦非疲累，而是心理壓力。他憶述第二晚近清晨抵達石龍拱，因晚上迷路、十分睏倦，當時進度落後3個小時，隊友亦笑說「無得睡覺」。Elton感覺「好似害咗隊友」，擔心未能如時完成令大家失望，幸兩人早上追回進度，在1月3日早上10時許抵達蚺蛇尖，歷時71小時20分鐘，較原定時間提早40分鐘。

稱挑戰如人生 未到終點不言棄

Elton形容，這次挑戰猶如人生縮影，因很多事不能預計，就算到達最後一峰，亦可能體力不支無法完成。他認為情况猶如未能預計生老病死，縱使結果未盡人意，也不能輕言放棄，要盡力做好每一刻，追求人生意義。他引用「八千里路雲和月」，在這個月圓的空山下，只能靠意志堅持下去，寄語港人在疫下逆境不要放棄。

吳俊霆是越野賽及攀山愛好者，2017年以18小時攀上珠穆朗瑪峰，為第七個登頂的港人。他2018年登上北美洲最高峰迪納利山（Denali），成為攀登七大洲八大高峰的第二位及最年輕港人。明報記者