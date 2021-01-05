死者遭召見後哭崩 多同事目睹

同事：漏出通告要折磨多日？

勞佩玲形容死者是盡責的好教師，課堂準備充足，對學生關懷備至，惟羅的要求給她很大壓力。勞認為，漏發澳門交流活動的通告並非大事，校方亦隨即補救，她哽咽道：「點解你2月28日搵咗佢一次唔可以完？3月5日又要再搵佢一次？如果你冇搵佢，可能唔會觸發佢嘅情緒……」

死者欲解釋 遭斥「唔好駁嘴」

與死者相識20多年的教師郭靄怡憶述，死者常遭羅召見後「爆喊」，她署任課程主任時曾與死者一同面見羅兩次，其間羅不斷責罵死者工作能力差。死者哭個不停，當想解釋時，被羅斥「收聲！唔好駁嘴」，郭謂：「我覺得係精神虐待。」

教師王華表示，與死者一起帶領普通話集誦隊近20年，是合作無間的伙伴。她透露自羅就任以來死者工作量大增，又憶述死者每次開會前都十分緊張，曾經在返校前相約她在西鐵站，「喊住咁捉住我隻手一齊返學」。