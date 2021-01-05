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死者遭召見後哭崩 多同事目睹

【明報專訊】4名作供的女教師中，有人是死者林麗棠相識20多年的好友，亦有與她合作無間的伙伴及上司，均稱親眼見過死者遭時任校長羅婉儀召見後痛哭和崩潰。死者直屬上司勞佩玲接受羅提問時，一度在庭上激動斥羅觸發死者情緒，「點解漏出通告要折磨佢咁多日？每一個人都有機會出錯，我哋真係要去到最盡，逼到人無彎轉咩？」死者妹妹聞言在家屬席拭淚。

同事：漏出通告要折磨多日？

勞佩玲形容死者是盡責的好教師，課堂準備充足，對學生關懷備至，惟羅的要求給她很大壓力。勞認為，漏發澳門交流活動的通告並非大事，校方亦隨即補救，她哽咽道：「點解你2月28日搵咗佢一次唔可以完？3月5日又要再搵佢一次？如果你冇搵佢，可能唔會觸發佢嘅情緒……」

死者欲解釋 遭斥「唔好駁嘴」

與死者相識20多年的教師郭靄怡憶述，死者常遭羅召見後「爆喊」，她署任課程主任時曾與死者一同面見羅兩次，其間羅不斷責罵死者工作能力差。死者哭個不停，當想解釋時，被羅斥「收聲！唔好駁嘴」，郭謂：「我覺得係精神虐待。」

教師王華表示，與死者一起帶領普通話集誦隊近20年，是合作無間的伙伴。她透露自羅就任以來死者工作量大增，又憶述死者每次開會前都十分緊張，曾經在返校前相約她在西鐵站，「喊住咁捉住我隻手一齊返學」。

相關字詞﹕羅婉儀 校長 東華三院李東海小學 教師墮樓 死因研訊

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