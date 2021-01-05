教師墮斃案 4同事齊斥不獲高層尊重：校長稱8號波都要返 死咗有保險

「我係碩士 去邊都有人請」

英文科教師郭靄怡（圖）稱，羅婉儀常在大會對教師說一些難聽的說話，例如她會暗諷教師是「垃圾」，又說過「8號風球你班老師都要返嚟開門，死咗會有保險賠畀你」、「對人仁慈即係對自己殘忍，所以我對你哋殘忍」等言論。當羅收到有人匿名投訴她時，羅表示：「你哋又寫投訴信告密呀？我係音樂碩士、英文碩士，去邊都有人請我做校長，你哋CM（文憑教師）嚟㗎咋。」郭稱，同事每次開會都聽到這些說話，反問「點畀校長高分」。

校長曾與家長當眾吵架

郭又稱，羅對家長和學生態度也十分差。她透露，曾有一名小二學生作為學校的足球代表到日本交流，但過程中不服從羅的指令，羅其後在多次會議表示不滿，「話學生令佢好無面，個樣唔可愛」，並於早會叫該學生上台，當着全校面前斥責該學生。羅亦曾在一次賣書日當眾與家長吵架，需一名主任介入調停。

教師請病假 遭質疑作假

中文科教師王華憶述，她因健康問題未能應付龐大工作量，主動要求降職，惟不獲羅接納，並遭暗諷「唔好以為降職就唔使做行政嘢」；她亦曾因為腳掌骨裂需請數月病假，但羅向她說「你大膽啲請夠100日啦」，似乎在質疑她作假。王說聽到這些說話十分難受，稱羅對教師極不尊重，沒有同理心。

4名教師作供時均被問及對校長的投訴機制。被問到為何不向校董會投訴，常識科教師吳婉萍說「校長都喺校董會入面，講咗唔知自己有咩下場」。至於東華三院總部的投訴機制，她亦擔心若投訴不被接納，會遭秋後算帳。王華亦稱，實名投訴需很大勇氣，自己「無膽」以實名投訴，因羅十分有權威，擔心投訴會對自己不利。

憂秋後算帳 不敢投訴校長

死者的直屬上司勞佩玲認為，若她投訴只會向東華三院總部投訴，惟不知道有沒有用。

自去年開始擔任該校教員校董一職的郭靄怡表示，墮樓事件發生後才知道校董會有投訴校長的機制，而目前教員校董的職責包括在會上報告有否接獲教師投訴。

【案件編號：CCDI 206/19】