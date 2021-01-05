言論危國安擾法庭可被釘牌 李卓人︰「聽證」上訴作用微

四川省司法廳發予盧思位的告知書，提及他觸犯《律師法》第49條第8項，即「發表危害國家安全、惡意誹謗他人、嚴重擾亂法庭秩序的言論」，以及《律師執業管理辦法》第38條第3款，即「以串聯組團、聯署簽名、發表公開信、組織網上聚集、聲援等方式……製造輿論壓力，攻擊、詆毁司法機關和司法制度」等。根據律師法，違者可被停業6個月至1年，如情節嚴重可被吊銷律師執證，該法第7條列明，凡被吊銷執證的，不予頒發執證。

維權律師關注組促撤處罰：打斷生計

中國維權律師關注組表示，被吊銷牌照的律師永遠無法再在大陸執業，代表其生計將被打斷，促請當局撤銷對兩名律師的行政處罰。

被擬吊銷執證的任全牛和盧思位，獲通知有3天時間申請聽證以作上訴。翻查過往內地人權律師的聽證多閉門舉行，曾有當事人被阻礙出門，亦有人主動不出席聽證以示抗議，有出席後被維持原判、吊銷執證。支聯會主席李卓人亦認為「聽證」的作用不大：「基本上沒有推翻裁定的可能性，只算是行完整個制度，（當事人）用盡申訴機會表達看法突顯制度不公，確認裁決屬政治結果。」