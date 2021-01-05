助12港人案 兩內地律師面臨釘牌 謝偉俊：做法不理想 盧思位將要求聽證：無悔

被指網上發表不當言論

盧料12港人案觸發

盧思位去年接獲12港人之一、喬映瑜的家屬委託，他多次到深圳鹽田看守所申請會見當事人不果，亦曾向鹽田檢察院等官方部門投訴。他昨收到四川省司法廳告知書，指他在網上多次發表不當言論，「時間跨度長、發文數量多，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」，觸犯中國《律師法》及《律師執業管理辦法》，擬吊銷其律師執業證書。告知書列出盧有陳述、申辯及要求聽證的權利，如要求舉行聽證，需在3天內提出。

盧思位昨表示，被吊銷執證是他多年來辦理人權案件累積的結果，而12港人案是決定性因素，稱自己無怨無悔。他說會在期限內提出聽證要求，認為司法廳沒有立案而直接吊銷其執證是濫用職權。

有同樣協助12港人的內地律師亦認為事件與12港人案有關，稱案件在內地敏感度最高，讚揚盧思位勇敢辯護和代理。

稱官派律師仍未透露身分

喬映瑜家屬：盧中肯 沒說國家壞話

委託盧思位的喬映瑜家屬表示，盧處理案件時「恰如其分、意見中肯，沒有說國家的半點壞話」，不明白盧何以有此後果。家屬表示，喬所獲的官派律師至今未透露身分，「聯絡回覆少於五句話」，反問：「這就是一個『符合標準』的『正常律師』嗎？」

另一被告黃偉然家屬委託的內地律師任全牛亦收到河南司法廳發出的告知書，指他於2018年11月代理「利用邪教組織破壞法律實施罪一案」時，違反《律師執業管理辦法》，擬吊銷其執證。任曾協助多宗內地基督教徒案，包括介入2018年雲南「3‧15案」，當時約40名基督徒被控涉嫌組建「邪教組織」，任當時向外媒表示涉案人僅屬普通基督徒；他亦為赴武漢採訪疫情新聞被判囚4年的公民記者張展擔任辯護律師。任全牛昨表示，內地部門早前就有關的宗教案件向他問話，但沒下文，對擬被吊銷執證感突然。

任全牛被指代理邪教組織案時違法

黃偉然家屬內疚：很信任的人

委託任全牛的黃偉然母親接受本報查詢稱，最初曾向任表示「如影響到他的牌照就算」，任回覆說他「自有分寸」。黃母說自案件提堂後，任已沒公開發言，又稱任一直安撫她和媳婦，「是我很信任的人」，對他或被吊銷牌照感到突然，自己亦感內疚自責。黃母表示兒子仍要在內地服刑3個月，會另覓內地律師協助於當地溝通。

關注組：為恐嚇其他人勿參與政治案

12港人關注組批評於12港人案件審結後吊銷兩名律師執證是殺雞儆猴，恐嚇其他律師勿參與政治敏感案件。關注組表示，家屬感謝盧、任及一眾律師面對政治壓力仍接下案件，憂慮其他律師遭當局進一步打壓。

支聯會主席李卓人表示，二人被吊銷執證屬政治決定，而律師因接受敏感案件而落此下場，代表內地司法不容獨立思考的人權律師存在；周日曾稱內地在制度中「做到最足」的立法會議員謝偉俊不評論事件是否屬政治打壓，但認為有關做法不理想，不希望律師因協助當事人而惹禍上身。

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