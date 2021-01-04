【Emily】國安法後兩拒歐美議會對談 傑哥：公民黨未來言行轉低調

【明報專訊】公民黨近月經歷立法會議員被DQ、部分區議員退黨等，令人關注該黨前路。公民黨主席梁家傑（圖）就話，黨內部曾探討係咪要解散，但佢覺得仍然有500幾個黨員，又唔係所有人都退黨，喺社會上仲有一定支持，認為如果公民黨突然停運，好難向支持者交代，又話該黨不至於完全無運作空間。
未至解散 繼續貢獻專業知識
傑哥接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問，佢話對於有5個區議員接連退黨感到心痛，但唔算係對黨好大打擊，佢會同黨內27個區議員直接溝通，希望避免再有議員退黨。佢話公民黨要有兩手準備，如果將來有立法會選舉，該黨會有人參與；如社會變成要「全民自救，監察政府」，公民黨亦可扮演有關角色，繼續貢獻專業知識等。
《港區國安法》生效，傑哥話上年7．1之後，已兩次拒絕歐洲議會或美國邀請出席網上對談，認為要「小心啲」，因為對談可能有人講咗啲中央唔啱聽嘅說話，如果佢唔出聲或會被指默認，認為呢啲情况應可免則免。佢話無論大家點唔鍾意國安法，但佢已經存在喺法律之中，「與其『送頭』、硬闖、硬碰，不如保留實力，低調啲」。不過傑哥話如果有駐港嘅外國使節邀請，佢認為出席會面係正常，又話公民黨未來言行都會轉為低調，但強調會繼續講真話。