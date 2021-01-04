山友跑手3日爬百高峰 盼為移植協會籌30萬

吳俊霆上月宣布，偕羅楚健挑戰3日內走完香港最高100座山峰，為移植運動協會籌募一年經費。二人在上周四（12月31日）上午11時起步，以大嶼山深坑瀝為首站，至當晚11時征服附近群山，吳俊霆其間網上直播，表示不少人在山上露營等待元旦日出，自己卻在捱苦。

他們未有等待倒數，即乘車轉往荃灣再攀大帽山，約凌晨3時登上香港最高山峰。當晚氣溫急降，天文台顯示該處只得攝氏2度，二人在元旦日出前完走大帽山附近山峰，再於草山迎接今年首個晨曦，當時比計劃慢約半小時，吳俊霆稱「又凍又眼瞓」，要在沒寒風處稍息。

兩人其後走畢八仙嶺、新界西、港島及九龍群峰，前晚回到新界，雖遇上大風，因逆風消耗體力，但仍在昨晨10時許抵達第100座山峰蚺蛇尖，全程花71小時20分鐘，較原定少40分鐘。吳俊霆表示「最想瞓覺，唔想食嘢」，又稱相隔3天，拍檔終於再展笑容。

至昨晚網上捐款9.7萬

吳俊霆是越野賽及攀山愛好者，他在2017年以18小時攀上珠穆朗瑪峰，為第7個登上世界之巔的港人。曾出戰多個國際越野賽的他表示，因疫情頓失比賽機會，故另覓目標，冀此挑戰令大眾留意本港山野，以及重新喚起社會對器官移植的關注。多名康復者均有拍片打氣，曾隨吳前往珠峰基地營的移植運動協會黃炎華，在蚺蛇尖等待二人完成行程，並感激對方的善舉。他們冀在下月13日前籌得30萬，截至昨晚網上捐款累積逾9.7萬，團隊另收到數張支票捐款，但距目標仍有距離，呼籲大眾支持。

網址：www.fringebacker.com/zh-tw/projects/100-peaks-hk