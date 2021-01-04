水署刊物10年前報道克頓道百年水庫 古諮會主席：該署早知水庫歷史價值

明報記者 馬耀森 畢嘉敏

本報取得水務署於2011年出版的員工通訊刊物《點滴》，其中一篇文章記錄克頓道新食水配水庫的動工儀式。文中指出，要前往工地須先從克頓道拾級而上50米，稱員工期待親身目睹1908年建成的配水庫內部宏偉建築，又稱「配水庫雖然經歷百年洗禮，卻沒有發現明顯裂縫或受損，同事無不讚嘆當年美學與實用兼備的建築工藝」。

報道稱用料與法定古蹟相似

另外，文中又刊出兩張百年配水庫的內部相片，指配水庫的拱頂及牆身均由紅磚砌成，以拱樑支撐整個建築，磚料與1907年建成的大潭篤原水抽水站所用極為相似。資料顯示，大潭篤原水抽水站為法定古蹟。

古諮會主席蘇彰德看過《點滴》的內容後表示訝異，認為水務署於10多年前為克頓道配水庫進行防水工程，顯示該署早知其具歷史價值，認為該署應盡快整理相關資料，而古諮會3月召開的會議亦會先聚焦處理這些設施，「再發生同類事件就唔係幾好」。

蘇說，主教山配水庫事件反映民間甚為關注文物保育，他亦已向古蹟辦表達意見，古諮會3月開會時，希望古蹟辦除提交專家評估主教山配水庫的結果，亦要參考民間蒐集的資料。

曾髹防水漆 專家：損壞文物

港大建築文物保護課程學部主任李浩然估計，水務署於2006年為克頓道配水庫髹上防水塗層，是基於功能上的考慮，防止滲水，但從文物保育角度而言，做法卻不恰當，「水分鎖在磚裏面，會加速損壞，例如發霉」。他稱現時位於尖沙嘴的古蹟辦事處以紅磚砌成，過去曾髹上防水漆油，令部分紅磚發霉，「後來要剷走晒啲防水漆」。

李浩然又表示，現有機制下，若不在政府的1444幢歷史建築名單上，部門未必主動向古諮會提出保育轄下設施，需由民間提出，但配水庫位於地下，故有可能被忽略，認為有需要檢討現有機制不足之處。

水務署截稿前無回應

本報昨向水務署查詢克頓道配水庫最新情况，以及多年來有否向古諮會提出評級，該署截稿前無回應。