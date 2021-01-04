中大新技術 兒童「眼底相」測自閉風險

逾九成準確 盼助及早介入

「做此研究之前已知道，眼底可看到腦部的情况，但想不到（自閉症）結果比我想像中好很多。」領導研究的中大臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈表示，眼底中有很多血管、神經連接腦部，屬可分析的有價值資訊，團隊此前已分別以眼底相評估中風及認知障礙，並已推出市場。

研究團隊是次與匡智會合作，為46名6至17歲、輕度至中度自閉症患者拍攝眼底相，其後與社區視光師合作，再邀請23名年齡及性別配對的兒童拍攝眼底相。徐仲鍈展示兩張分別屬自閉症患者及普通人的眼底相表示，肉眼難以分辨兩張相的不同，但透過電腦運算，可發現自閉症患者的「視神經盤」（Optic Disc）及「視神經杯」（Optic cup）直徑明顯較大，更發現以ARIA技術辨識自閉症患者的靈敏度及識別能力分別達96%及91%。

毋須添特別儀器 下步研嬰幼兒照

徐仲鍈說，以往診斷自閉症要做多次面診、由專業團隊與小孩互動，花很長時間及資源，新技術只消數分鐘即完成風險評估，而且以現有眼底相機拍攝即可，毋須用特別儀器。團隊冀進一步蒐集更多數據作研究，現正招募2至6歲確診或懷疑患有自閉症的幼兒參與拍攝眼底相，若成功會再收集嬰兒的眼底相作研究。

對自閉童需更耐心 獲大支援始成事

黎明寶說，此研究最難是找合作伙伴，雖然拍攝眼底相只是一、兩分鐘的事，但自閉兒童需更多耐心及時間準備，匡智會的導師給予很大的支援，研究才成功。除本地機構，他們同時接觸馬來西亞、英國等海外機構合作。

她期望，研究可提早評估兒童患自閉症的風險，及早介入，提供非入侵性的音樂治療，增加幼兒感官刺激，減少自閉症對患者成長過程的影響。

明報記者 林穎茵