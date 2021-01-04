乙明邨長者屋外牆加夾棉防火 住戶鑽孔受限

地基最快年底完成 項目料後年竣

他表示，乙明邨以鋼結構「組裝合成」建造的單幢長者住宅大樓，已於去年9月展開地基工程，目標是於本年底至2022年初完成；房協將於本年初批出該項目的上蓋工程合約，估計首個組件於明年中運往地盤。按房協早前公布資料，乙明邨項目料2023年中落成，提供64個單位。

會預留位置及螺絲位

楊又說，鋼結構「組裝合成」樓宇在設計上設有檢查口，可檢視鋼結構接口情况，而且在鋼結構中間加設夾棉等防火物料，故住戶使用上會有一些限制，當中不能隨意在單位鑽孔承掛重物，以避免影響防火效能。他稱，以乙明邨項目為例，房協會在單位上預留位置及螺絲位，提示住戶只能在這些位置鑽孔承掛重物。

至於洪水橋以混凝土「組裝合成」建成的樓宇，他稱其住宅單位與一般以混凝土建成的單位相同，住戶使用上沒有限制。他表示，洪水橋項目預計需使用超過1000個預製組件，每個組件重10至25公噸，故吊運及裝嵌這些組件，需同時考慮大型吊運機的容量。