房協洪水橋「組合居屋」 擬建27層

將成最高組合樓 300伙八成兩房

「組裝合成」技術是透過先在預製廠房完成單位室內裝修和屋宇設備等工序，再將已完成組件運往工地，以「先裝後嵌」方式建樓。楊啟裕表示，房協3年前開始研究有哪些發展項目適合採用「組裝合成」技術，但需考慮多項因素，包括項目屬單幢抑或多幢樓宇、地盤周邊環境及道路是否容許大型機械運送及吊運組件、地盤有否空間儲存組件等。

他稱，洪水橋專用安置屋邨第一期的資助房屋項目，適合採用混凝土「組裝合成」技術，「因為地盤不在市區，周邊住宅不太密集，而且前往地盤的道路較寬闊，毋須經過許多隧道，加上項目屬於單幢樓，較適合作為試點」。

預算7億 暫作安置屋邨不公開賣

楊啟裕說，現時該地盤剛展開地基工程，預計2022年初完成，之後隨即做上蓋工程，料2024/25年度完工。他說項目樓高27層，高度約95米，屆時將是本港最高的「組裝合成」建築物，其中2至26樓為住宅層，共提供約300個資助出售單位；地庫、地面層及一樓將以傳統鋼筋及混凝土方法興建。按初步規劃，項目約八成為兩房單位，約一成為一房單位及約一成為三房單位，整個項目發展成本預算約7億元。

根據政府及房協的安排，該項目是專用安置屋邨一部分，供受洪水橋新發展區影響、由發展局指定的合資格住戶購買，暫不公開發售。楊啟裕稱要待項目落成5年後，若仍有單位未售賣，屆時才可能向外發售，現階段未有時間表。他又稱，對比傳統地盤建造方法，「組裝合成」項目工程管理程序有所不同，在前期設計及協調需用較多時間，包括決定單位結構、外牆飾面、室內裝修、機電裝備等，但可節省未來建造上蓋時間；若以一個傳統工期約30個月的發展項目作例，估計採用「組裝合成」後可節省10%至15%時間、即3至4個月，但要視乎項目規模等不同因素。

料省15％施工時間 未來或續用

他續稱，「組裝合成」在本港是較新技術，業界仍在「學習階段」，承建商及工人都需時掌握技術，故短中期的「組裝合成」項目成本或許「會有少少增加」，但中長期當生產線成熟後，可進一步節省施工時間及成本。而所有組件都在廠房生產，品質監控上會較傳統在地盤建造更集中。

楊啟裕強調，屋宇署對「組裝合成」項目的屋宇裝備要求與傳統發展項目相同，項目圖則、結構以至組件需要得到屋宇署審批，「不會因採用這個方法而有些微放寬」，並稱「組裝合成」組件可使用年期為50年以上，與傳統混凝土建築物一樣。

他又說，房協會歸納「組裝合成」經驗，向業界分享，不排除未來再採用有關技術。

明報記者 黃俊鋒