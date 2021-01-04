12港人案 3家屬赴深盼探監 或暫留下「見多幾面」 憂囚外省探訪遭刁難

有內地律師相信，判刑較輕的8人或留於鹽田看守所服刑，家屬或需與當局預約探視時間，否則親身前往亦不允探訪（見另稿）；有立法會前議員憂慮家屬探訪或被刁難，亦有家屬憂慮被囚親人送往廣東以外監獄。

稱過關順利 待完上訴期申會見

據悉，判囚7個月李子賢的媽媽和大姑姊，與同樣判囚7個月郭子麟的媽媽，一行3人昨持核酸檢測無感染報告前往深圳。

李媽媽傍晚接受查詢稱，已循深圳灣口岸過境深圳，並已到達指定檢疫酒店，途中沒有人找她問話，形容過程順利。她準備在酒店檢疫14天，等待兒子案件10天上訴期結束後，向有關當局申請會見。她表示，若依內地法律，餘下刑期不超過3個月的犯人會留於看守所服刑，相信兒子會於鹽田看守所服畢餘下刑期，但強調「（兒子）轉去邊我都會去探」。另一被判囚7個月的黃偉然，其母接受查詢表示，原計劃與李太等一同起行，但因家事未能趕赴，「就算他們是否成功（會見家人），我家處理完家事後就會起程」。

內地律師料8人留鹽田服刑

被判囚3年港人鄧棨然的家人表示，暫時不會效法李太等，因為現時然未有棨然被轉移到其他監獄的消息，怕北上後白行一趟。

有協助家屬的內地律師表示，10港人已在鹽田看守所被扣押逾3個月，加上疫情下不宜轉移犯人，認為判刑較輕的不會被移送往其他監獄。該律師又稱，如案中有一人上訴，其餘9人縱沒上訴，案件亦需發還重審。

謝偉俊：當局速處理案件 已做最足

立法會前議員、支聯會副主席何俊仁昨於港台《城市論壇》以內地維權律師王全璋案為例，稱內地處理政治敏感案件時或阻礙家屬探訪︰「就算（王的太太）去到監獄，都可以說探視室裝修兩個月，要待判刑一年後才探到」；另一前議員朱凱廸亦於節目稱，被判刑2及3年的喬映瑜及鄧棨然，家屬亦擔心會被送到其他省市服刑，更難探望。

一同出席節目的立法會議員謝偉俊則說內地當局從速處理案件，且案件敏感，認為內地已在制度下「做到最足」。